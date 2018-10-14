YÖKDİL sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile 22 Eylül'de yapılan YÖKDİL sınav sonuçları 12 Ekim'de akşam saatlerinde adayların erişimine açıldı. Adaylar YÖKDİL sınav sonuçlarını nereden nasıl öğreneceklerini araştırıyor. Puanlarını öğrenen ancak beklediği sonucu alamayan adaylar ise sınav sonuçlarına itiraz yollarını araştırıyor. Peki YÖKDİL sınav sonuçları nasıl öğrenilir? YÖKDİL sınav sonuçlarına itiraz nasıl yapılır?

YÖKDİL SINAV SONUÇLARI SORGULA - 2018

Yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adayların katılım sağladığı YÖKDİL sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlarını "https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/" adresinden gerekli bilgileri girerek görebilecek.

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YÖKDİL SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL EDİLİR?

Sınava girmiş ve sonuçlara itiraz etmek isteyen adayların, YÖKDİL'in belirlediği tarihler içerisinde "yokdil.yok.gov.tr" internet sitesinden itiraz başvurularını yapabilecekler. Adayların itiraz hakları, 15 - 19 Ekim 2018 tarihleri arasında geçerli olacaktır.

YÖKDİL PUANININ GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADAR?

Yüksek lisans ve doktora başvurularında kullanılacak puanın geçerlik süresi 5 yıldır. Öğretim üyeleri ile doçentlik başvurularında YÖKDİL puanının aynen YDS gibi belirli bir zaman sınırlaması bulunmamaktadır.

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