Tüm adayların heyecanla beklediği YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı. Sonuçları sorgulamak isteyen adaylar Anadolu Üniversitesi'nin resmi sayfasından giriş yaparak öğrenebilecek. Yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adayların katılım sağladığı YÖKDİL sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlarını "https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/" adresinden gerekli bilgileri girerek görebilecek.

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YÖKDİL PUANININ GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADAR?

Yüksek lisans ve doktora başvurularında kullanılacak puanın geçerlik süresi 5 yıldır. Öğretim üyeleri ile doçentlik başvurularında YÖKDİL puanının aynen YDS gibi belirli bir zaman sınırlaması bulunmamaktadır.

YÖKDİL SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL EDİLECEK?

Sınava girmiş ve sonuçlara itiraz etmek isteyen adayların, YÖKDİL'in belirlediği tarihler içerisinde "yokdil.yok.gov.tr" internet sitesinden itiraz başvurularını yapabilecekler. Adayların itiraz hakları, 15 - 19 Ekim 2018 tarihleri arasında geçerli olacaktır.

YÖKDİL SINAV BARAJ PUANI KAÇTIR?

Anadolu Üniversitesi ve Ankara üniversitesi'nin ortaklaşa düzenlediği YÖKDİL sınavından, doktora başvurusu yapacak adayların en az 55 puan, doçentlik başvurusu yapacak adayların ise en az 65 ouan alması gerekecektir.

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