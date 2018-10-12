Geçtiğimiz Eylül ayında yabancı dil seviyelerini tespit etmek isteyen birçok öğrenci YÖKDİL sınavına girdi. Sınav, Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri alanlarında İngilizce; Sosyal Bilimler alanında ise Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde yapıldı. Eylül ayında YÖKDİL sınavına katılım sağlayan öğrenciler için uzun süredir meraklı bekleyiş sürüyordu ve bu bekleyiş bugün sona eriyor. YÖKDİL sınavının sonuçları, Anadolu Üniversitesinin internet sitesi üzerinden beklenen tarihte görüntülenebilecek. İşte YÖKDİL sınav sonuçları tarihi...

YÖKDİL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi tarafından açıklanacak olan YÖKDİL sınavının sonuç takvimi henüz resmi olarak açıklanmasa da, sınavın geçtiğimiz yıllardaki açıklanma süreci baz alınarak 18 gün içerisinde erişime açılacağı söylenebilir. Buna göre YÖKDİL sınav sonuçlarının en geç 12 Ekim Cuma günü açıklanması beklenmektedir. YÖKDİL sınav sonuçlarınızı öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayınız..

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YÖKDİL SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK

YÖKDİL sınav değerlendirmesi 100 (yüz) puan üzerinden, yalnızca doğru cevaplar dikkate alınarak yapılacak, yanlış cevaplar sınav sonucuna etki etmeyecektir Adayın birden fazla cevap verdiği sorular yanlış kabul edilecektir. Sınavdan sonra yapılan analizlerde bir testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle “geçersiz” sayıldığı takdirde, sınava giren adayların ilgili soruyu doğru cevapladığı kabul edilecektir. Puan hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) × 100] formülü kullanılacaktır.

YÖKDİL'DE BARAJ PUANI KAÇTIR?

İlgili mevzuat ile ilgili düzenlemelerimizde olduğu ve YDS sınavında uygulandığı gibi, doktora başvuru sürecinden en az 55, doçentlik başvuru sürecinde de en az 65 olması gerekecektir.

YÖKDİL SINAV SONUÇ İTİRAZI NASIL YAPILACAK?

Adaylar sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itirazlarını sınav takviminde belirtilen tarihler arasında, yokdil.yok.gov.tr üzerinden çevrimiçi olarak erişilen Sınav İtiraz Formu vasıtasıyla yapacaklardır. İtirazların geçerli olabilmesi için adayların her bir itiraz türü için ilgili sistem üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla 10 (on) TL ödemesi, söz konusu formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurması, onaylaması, çıktısını alması, imzalaması ve ıslak imzalı bu formu, üzerinde belirtilen adrese, itiraz süresi içinde ulaştırması gerekmektedir. Belirtilen adrese herhangi bir sebeple zamanında ulaşmayan veya başka kanallardan yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

YÖKDİL SINAV PUANI NEREDE KULLANILIR?

Sınava, yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar başta olmak üzere yabancı dil bilgisi seviyesini ölçmek isteyenler, üniversitelerce kendilerinden dil yeterlilik puanı istenen öğrenciler ve diğer adaylar da katılabiliyor. Kısaca özetlemek gerekirse;

• Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularında,

• Yüksek lisans ve doktora öğrencisi olmak için yapılan başvurularında,

• Doçentlik sınavları için yapılacak başvurularda,

• Yabancı dille eğitim verilen üniversitelerde aranan dil şartı aranan kurumlarda kullanılabilecek.

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