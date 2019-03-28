YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu adayların cevabını aradığı soruların başında geliyor. YÖKDİL sınav sonuçları için, sınava giren adayların gözü kulağı YÖK'ten gelecek haberde. 10 Mart'ta gerçekleştirilen YÖKDİL sınavına itirazlar 11 - 15 Mart'ta alındı. Sınav, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında; Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde yapıldı. 2019 YÖKDİL sınavına dair detaylar haberimizde.

2019 YÖKDİL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YÖKDİL sınav sonuçları için net bir tarih açıklanmadı. Ancak YÖKDİL sınav kılavuzuna göre, sınav sonuçları yokdil.yok.gov.tr adresinden açıklanacak. YÖKDİL sınav sonuçlarına dair yeni gelişmeler yaşandıkça ayrıntılar haberimizde olacak.

YÖKDİL SINAV SONUÇLARI BU SAYFADA AÇIKLANACAK

YÖKDİL SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?

Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden, yalnızca doğru cevaplar dikkate alınarak yapılacak, yanlış cevaplar sınav sonucuna etki etmeyecektir Adayın birden fazla cevap verdiği sorular yanlış kabul edilecektir. Sınavdan sonra yapılan analizlerde bir testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle “geçersiz” sayıldığı takdirde, sınava giren adayların ilgili soruyu doğru cevapladığı kabul edilecektir. Puan hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) × 100] formülü kullanılacaktır.

YÖKDİL SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

Sınava; yükseköğretim kurumlarımızda lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabilir.