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YÖKDİL sınavı ne zaman? 2019 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı tarihi açıklandı

2019 YÖKDİL sınavı heyecanı başladı. ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı tarihini açıkladı. Adaylar Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında sınava girebilecekler. İşte YÖKDİL sınav tarihi

YÖKDİL sınavı ne zaman

YÖKDİL sınavı Sonbahar Döneminde Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında; İlkbahar Döneminde ise Arapçada sadece Sosyal Bilimler alanında, İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında olmak üzere yılda iki kez yapılmaktadır.

YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?

2019-YÖKDİL, 3 Kasım 2019 tarihinde yapılacaktır. Sınava başvurular 13-23 Eylül 2019 tarihleri arasında alındı. Bu sınavda; Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde sınav yapılacaktır. Bir dönemde sadece bir yabancı dil ve alandan sınava girilebilecektir.

  • Sınav, saat 15’de başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecektir.

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ? KAÇ YIL GEÇERLİ?

Sınav sonuçları; Yükseköğretim Kurulu ve Kurumları ile geçerliliği kendi mevzuatlarında kabul edilmiş olan diğer kurum ve kuruluşları tarafından aranan yabancı dil koşulunun sağlandığını belgelendirmek amacıyla kullanılabilecektir. Sınav sonuçları sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 (beş) yıl süreyle geçerlidir.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Cevap kâğıtları, ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden sınav puanları hesaplanacaktır.

SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. İlgili kamu kurum ve kuruluşları adaylara ait sonuç bilgilerini, Merkezimize resmi olarak başvurdukları takdirde web servis üzerinden alabilirler.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

 

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