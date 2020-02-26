YÖKDİL sınavı ne zaman

2020 Yüksek Öğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı ne zaman? Lisans mezunu adayların iyi bir kariyer hedefi için heyecanla bekledikleri YÖKDİL sınavı başvuru tarihleri belli oldu! Dil sınavına girecek olan adayların merakla bekledikleri dil sınavı ne zaman? İşte beklenen sınav takvimi haberimizde...

YÖKDİL SINAVI NEDİR?

Lisans mezunu adaylar eğitimlerini akademik kariyer olarak devam ettirebilmek istediği zaman YÖKDİL sınavına girmeleri gerekmelidir. ÖSYM tarafından 2020 sınav takvimi belli oldu.YKS, KPSS, EKPSS, ALES, TUS, YDS, DGS, DUS, YDUS, EUS, YÖKDİL gibi önemli sınavların yer aldığı takvim açıklandı.

ÖSYM SINAV TAKVİMİ

2020-YKS: 20-21 Haziran 2020

Temel Yeterlilik Testi (TYT): 20 Haziran 2020

Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 21 Haziran 2020

Yabancı Dil Testi (YDT): 21 Haziran 2020

2020 KPSS:

KPSS Lisans:19 Temmuz 2020

KPSS Lisans sonuç tarihi: 10 Eylül 2020

Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 25 Temmuz 2020

Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 9 Ağustos 2020

Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS Ön Lisans: 18 Ekim 2020



ÖSYM ALES 2020 :



ALES/1 başvuru tarihleri: 13 Mart - 23 Mart 2020

ALES/1 geç başvuru: 1 Nisan 2020

ALES/1 sınav tarihi: 3 Mayıs 2020

ALES/1 sonuç tarihi: 28 Mayıs 2020

ALES/2 başvuru tarihleri: 24 Temmuz -6 Ağustos 2020

YÖKDİL 2020:

2020-YÖKDİL/1

SINAV TARİHİ 01.03.2020

BAŞVURU TARİHİ 08.01.2020

BAŞVURU SON 16.01.2020

GEÇ BAŞVURU 28.01.2020

GEÇ BAŞVURU 28.01.2020 23:59

SONUÇ TARİHİ 26.03.2020

2020-YÖKDİL/2

SINAV TARİHİ 13.09.2020

BAŞVURU TARİHİ 17.07.2020

BAŞVURU SON 27.07.2020

GEÇ BAŞVURU 11.08.2020

GEÇ BAŞVURU SON 11.08.2020 23:59

SONUÇ TARİHİ 08.10.2020