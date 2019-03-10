YÖKDİL sınavının bugün olması sebebiyle binlerce öğrenci YÖKDİL sınav süresi kaç şeklindeki sorularına cevap arıyor. 30 Ocak 8 Şubat tarihleri arasında başvuruları yapılan YÖKDİL sınavı 10 Mart 2019 Pazar günü yani bugün uygulanacak. YÖKDİL sınavı sonrasında sınav itirazları ise 11-15 Mart 2019 tarihinde alınacak.

YÖKDİL SINAVI SAAT KAÇTA?

YÖKDİL sınavı, 10 Mart 2019 Pazar günü saat 14.00’te tek oturum halinde gerçekleştirilecektir.

YÖKDİL SINAV SÜRESİ KAÇTIR?

Adaylara, çoktan seçmeli ve 5 (beş) cevap şıklı 80 (seksen) adet soru sorulacak ve 180 (yüz seksen) dakika sınav süresi verilecektir.

YÖKDİL SINAVI GENEL BİLGİLER

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenmektedir. YÖKDİL sınavı soruları Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanmakta, sınav organizasyonu ise Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmektedir.

Sınav, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında; Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde yapılacaktır.

Sınava; yükseköğretim kurumlarımızda lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabilir. Sınavın uygulanmasında ve sonuçların değerlendirilmesinde aday tarafından verilen bilgiler esas alınacağından, adayın başvuru esnasında verdiği bilgilerdeki eksiklik veya yanlışlık sebebiyle doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Adaylar, beyan ettikleri bütün bilgilerinden sorumludur. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir. Eksik veya yanlış bilgilerden adayların yararına doğacak sonuçlar geçersiz sayılır, zararına olacak sonuçlar düzeltilmez. Adayın, verdiği bilgilerdeki eksiklik veya yanlışlıktan doğacak sonuçlarla ilgili

itirazları dikkate alınmaz.

Adayların, sınavlarının ve sınav sonuçlarının geçerli sayılabilmesi için bu kılavuzdaki tüm kurallara

ve sınav kurallarına (Ek-1) uyması zorunludur. Kurallara uymayan adayların sınavı geçersiz sayılır.

Sınavdan sonra bile olsa, bu kurallara uymadığı saptanan adayların sınav sonuçlarından doğan

hakları geçersiz sayılacaktır.



Başvuru yapıldıktan sonra herhangi bir nedenle başvurusunu geri çeken veya başvurusu reddedilen

veya başarısız olan adaylar, yeni başvurularını en erken bir sonraki sınav döneminde yapabilirler.

Bir sınav dönemi için yapılan başvuru, sonraki dönemler için geçerli değildir.

Sınav evrakı (soru kitapçıkları, cevap kâğıtları ve sınav tutanakları) sınav tarihinden 2 (iki) yıl sonra

imha edilir. Her türlü sınav evrakının aslı veya sureti, yargı organlarının aksi kararları olmadıkça,

aday dâhil hiçbir kişi ya da kuruma gösterilmez ve verilmez.



Sınavla ilgili olarak alınan yeni kararlar ve gerekli görülen değişikliklere ilişkin bilgiler yokdil.yok.gov.tr internet adresi üzerinden kamuoyuna duyurulacaktır. Bu nedenle, ilgililerin söz konusu adresi sık sık kontrol etmeleri yararlarına olacaktır. Bu adresteki duyurular, adaylara tebliğ hükmündedir.