YÖK yani Yükseköğretim Kurulu, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınavı için akademik takvimi açıkladı. YÖK yaptığı yazılı açıklamayla YÖKDİL sınav tarihini ve başvuru tarihlerini duyurdu. İşte YÖKDİL sınavına dair detaylar...

YÖKDİL SINAVI BAŞVURU TARİHİ

Sınav 30 ilde toplam 35 sınav merkezinde, saat 14.00’te ve tek oturum halinde gerçekleştirilecek. Sınav başvuruları 8-17 Ağustos'ta, elektronik ortamda "yokdil.yok.gov.tr" internet adresi üzerinden alınacak. YÖKDİL sınavı ise 22 Eylül Cumartesi günü yapılacak.

YÖKDİL SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

YÖK'ten yapılan açıklamada, Fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında gerçekleştirilecek sınavın İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde yapılacağı duyurulan açıklamada, "5'inci YÖKDİL sınavına, yükseköğretim kurumlarımızda lisansüstü eğitim, TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabilir." ifadelerine yer verildi.

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