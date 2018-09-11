YÖKDİL Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenmektedir. YÖKDİL sınavına, yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar başvurabilir. Başvuruları alınan adaylar YÖKDİL sonbahar dönemi sınavının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, YÖKDİL sınavı ne zaman açıklanacak? YÖKDİL sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak?

YÖKDİL SONBAHAR SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Yüksek Öğretim kurumlarından gelen açıklamaya göre YÖKDİL sonbahar dönemi sınavı 22 Eylül 2018 tarihinde yapılacak. Başvurular 8-17 Ağustos 2018 tarihleri arasında alınmıştı. YÖKDİL 2017 yılında 30 (otuz) ilde, toplam 35 (otuz beş) sınav merkezinde gerçekleştirilmiştir. Sınav merkezlerine ait güncel listeler http://yokdil.yok.gov.tr/ adresinde sınav öncesi açıklanmaktadır.

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2018 YÖKDİL SINAV GİRİŞ BELGELERİ AÇIKLANDI MI?

Sınav giriş belgeleri YÖK tarafından sınav öncesinde açıklanır. Yayınlanan sınav takvimine göre Sonbahar döneminde yapılacak olan YÖKDİL sınava giriş belgeleri 17-21 Eylül tarihleri arasında açıklanacak.

YÖKDİL SINAVI HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Sınav, Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri alanlarında İngilizce; Sosyal Bilimler alanında ise Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde yapılacaktır.

Sınava; yükseköğretim kurumlarımızda lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabilir.

Sınavın uygulanmasında ve sonuçların değerlendirilmesinde aday tarafından verilen bilgiler esas alınacağından, adayın başvuru esnasında verdiği bilgilerdeki eksiklik veya yanlışlık sebebiyle doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Adaylar, beyan ettikleri bütün bilgilerinden sorumludur. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir. Eksik veya yanlış bilgilerden adayların yararına doğacak sonuçlar geçersiz sayılır, zararına olacak sonuçlar düzeltilmez. Adayın, verdiği bilgilerdeki eksiklik veya yanlışlıktan doğacak sonuçlarla ilgili itirazları dikkate alınmaz.

Sınav evrakı (soru kitapçıkları, cevap kâğıtları ve sınav tutanakları) sınav tarihinden 2 (iki) yıl sonra imha edilir. Her türlü sınav evrakının aslı veya sureti, yargı organlarının aksi kararları olmadıkça, aday dâhil hiçbir kişi ya da kuruma gösterilmez ve verilmez.  Sınavla ilgili olarak alınan yeni kararlar ve gerekli görülen değişikliklere ilişkin bilgiler yokdil.yok.gov.tr internet adresi üzerinden kamuoyuna duyurulacaktır. Bu nedenle, ilgililerin söz konusu adresi sık sık kontrol etmeleri yararlarına olacaktır. Bu adresteki duyurular, adaylara tebliğ hükmündedir.

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