YÖKDİL sonuçları, sınavların tamamlanmasının ardından merakla araştırılmaya başlandı. Girmiş oldukları sınavın neticesini merak eden pek çok kişi, YÖKDİL sonuçlarının açıklamasına kilitlenmişken ÖSYM tarafından yayınlandı. İşte YÖKDİL sonuçları sorgulama ekranı...

YÖKDİL AÇIKLANDI!

YÖKDİL sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, 28 Şubat 2021 tarihinde uygulanan 2020 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavına (2020-YÖKDİL/2) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 09 Mart 2021 tarihinde saat 17.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir” denildi.

YÖKDİL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

YÖKDİL NEDİR?

YÖKDİL Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenmektedir. YÖKDİL sınav soruları Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanmakta, sınav organizasyonu ise Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmektedir.