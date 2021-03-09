Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemEğitim
ABONE OL

YÖKDİL sonuçları açıklandı! ÖSYM YÖKDİL sınav sonuçları sorgulama ekranı

YÖKDİL ne zaman açıklanacak? Sorusu merak edilirken ÖSYM YÖKDİL sınavının açıklandığını duyurdu. ÖSYM tarafından düzenlenen YÖKDİL-2 başvuruları 21 Ekim – 2 Kasım tarihlerinde alınıp 28 Şubat 2021 yılında ülke genelinde gerçekleştirildi. İşte YÖKDİL sonuçları sorgulama ekranı...

YÖKDİL sonuçları açıklandı! ÖSYM YÖKDİL sınav sonuçları sorgulama ekranı

YÖKDİL sonuçları, sınavların tamamlanmasının ardından merakla araştırılmaya başlandı. Girmiş oldukları sınavın neticesini merak eden pek çok kişi, YÖKDİL sonuçlarının açıklamasına kilitlenmişken ÖSYM tarafından yayınlandı. İşte YÖKDİL sonuçları sorgulama ekranı...

YÖKDİL AÇIKLANDI!

YÖKDİL sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, 28 Şubat 2021 tarihinde uygulanan 2020 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavına (2020-YÖKDİL/2) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 09 Mart 2021 tarihinde saat 17.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir” denildi.

YÖKDİL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

YÖKDİL NEDİR?

YÖKDİL Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenmektedir. YÖKDİL sınav soruları Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanmakta, sınav organizasyonu ise Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmektedir.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

2020 YÖKDİL/2 cevap kâğıtları ve aday cevapları erişime açıldı! ÖSYM YÖKDİL cevap anahtarı görüntüle
GÜNDEM2020 YÖKDİL soruları yayımlandı
2021 DGS ne zaman yapılacak? ÖSYM DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak?
GÜNDEMDGS başvuruları ne zaman 2021?
KKTC ile eğitim alanındaki işbirliği devam edecek
GÜNDEMKKTC ile eğitim alanındaki işbirliği devam edecek
Son dakika haberi Karlov suikastı davasında karar
GÜNDEMKarlov suikastında 5 sanığa müebbet
İl il koronavirüs vaka sayısı 27 Şubat 5 Mart! Haftalık koronavirüs haritası
GÜNDEMİl il koronavirüs vaka sayısı
Son dakika haberi Muğla'da katliam gibi kaza: 5 ölü!
GÜNDEMMuğla'da katliam gibi kaza: 5 ölü!
Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rasim Öztekin'in kızına taziye telefonu
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Öztekin ailesine taziye ...
İstanbul'da kafeler ve restoranlar kapanacak mı? İstanbul risk grubuna göre kafeler ve restoranlarda son durum
GÜNDEMİstanbul'da kafeler ve restoranlar kapanacak mı?
PERŞEMBE GÜNÜ! Son dakika: Sahra tozu geliyor! Çamur olarak yağacak
GÜNDEMSahra tozu geliyor! Çamur olarak yağacak
Katil zanlısı lokantacı, 6 ay sonra yakalandı
GÜNDEMKatil zanlısı lokantacı yakalandı