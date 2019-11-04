2019 YÖKDİL sınavı, dün ÖSYM tarafından gerçekleştirildi. Saat 10.15'te başlayan, fen bilimleri, sağlık bilimleri, sosyal bilimler alanlarında İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça dillerindeki sınav için adaylara 180 dakika süre verildi. YÖKDİL sınavı ile yabancı dil seviyelerini derecelendiren adaylar, alacakları sonuçları akademinin yanı sıra pek çok yerde kullanabilirler.

Peki YÖKDİL sınav soru ve cevapları açıklandı mı? YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanır? İşte 2019 YÖKDİL sınavına dair detaylar haberimizde...

YÖKDİL SINAV SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

3 Kasım Pazar günü yani bugün gerçekleştirilen YÖKDİL sınavının ardından adaylar, başarılarını tahmin edebilmek için sınav soruları ve cevaplarının açıklanmasını bekliyor. 2019 YÖKDİL sınav soru ve cevapları henüz açıklanmadı. Ancak açıklanır açıklanmaz detaylar haberlerimizde yer alacak.

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YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

ÖSYM takvimine göre, 3 Kasım'da gerçekleştirilen YÖKDİL sınavının sonuçları 28 Kasım'da adayların erişimine açılacak. Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. İlgili kamu kurum ve kuruluşları adaylara ait sonuç bilgilerini, ÖSYM'ye resmi olarak başvurdukları takdirde web servis üzerinden alabilirler.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlemeyecek.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılacak.