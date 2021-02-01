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Yoklama kaçağı nedir? Askeri yoklama kaçağı cezası ne kadar? Yoklama kaçağı e-devlet sorgulama ekranı

Yoklama kaçağı nedir? Sorusu aranmaya başlandı. 1 Şubat 2021 tarihinde 'Yoklama kaçağı olarak aranmaktasınız' kısa mesajı alan pek çok vatandaşlar Yoklama kaçağı e-devlet sorgulama ekranını araştırıyor. Peki, Yoklama kaçağı nedir? Askeri yoklama kaçağı cezası ne kadar? İşte, yoklama kaçağı e-devlet sorgulama ekranı

Yoklama kaçağı nedir? Askeri yoklama kaçağı cezası ne kadar? Yoklama kaçağı e-devlet sorgulama ekranı

Yoklama kaçağı cezası ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Yoklama kaçağı olanlardan kendiliğinden gelenler her gün karşılığı 5 Türk Lirası, yakalananlar ise 10 Türk Lirası idari para cezası ile cezalandırılıyor. Yoklama başvuruları ise e-Devlet üzerinden yapılıyor.

YOKLAMA KAÇAĞI NEDİR?

Yoklama kaçağı, kanunda yer alan tanıma göre, 'yoklamada bulunmayan ve bulunamadıklarına dair bu kanunda yazılı bir mazeret gösterememiş olanlara deniliyor.

Yoklama, sırasında, askerlik şubesine veya yurtdışı temsilciliklerine gelmemiş ve 26 ncı madde gereğince gelmeme sebebini bildirmemiş kişiler, yoklama kaçağı olarak kabul ediliyor.

Yoklama kaçakları, askerlik ödevlerini yerine getirmek maksadıyla yakalanmaları için Milli Savunma Bakanlığınca İçişleri Bakanlığına, askerlik şubelerince de mahallin en büyük mülki amirine bildirilirler. Yakalanarak muhafaza altına alınan yükümlüler, vakit geçirmeksizin ve en geç yirmidört saat içerisinde en yakın askerlik şubesine getirilirler. Askerlik şubesince teslim alınamayan yükümlüler, ilgili kolluk kuvveti tarafından hazırlanan tutanağa istinaden derhal serbest bırakılırlar.

YOKLAMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yoklama işlemlerini e-Devlet üzerinden başlatacak yükümlüler, 'www.turkiye.gov.tr' adresindeki asal yoklama işlemleri başlığı altında bulunan asal yoklama başvurusu linkinden, vesikalık fotoğraflarını yükleyip, gerekli formları doldurduktan sonra T.C. kimlik kartları ve varsa sağlık durumlarına ilişkin raporları ile birlikte kayıtlı bulundukları aile hekimlerine müracaat ederek yoklamalarını yaptıracaklardır. Yoklamalarını askerlik şubesi üzerinden yaptıracak yükümlüler, T.C. kimlik kartları, varsa öğrenim belgesi, sürücü belgesi, meslek veya sanatlarına ilişkin bonservis, sertifika, kurs belgesi ve sağlık durumlarına ilişkin raporları yanlarında bulunduracaklardır. Yurt dışında bulunan yükümlüler yoklamalarını bulundukları yerdeki yurt dışı temsilciliklerimize veya yurt içinde en yakın askerlik şubesine başvurarak yaptıracaklar.

YOKLAMA BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

2021 içinde lise ve üzeri seviyedeki okullardan mezun olan yükümlülerden, erteleme hakkını kullanmak isteyenlerin, 31 Aralık 2021'e kadar dilekçe ve mezuniyet veya ilişik kesme belgeleri ile en yakın askerlik şubesine müracaat etmeleri veya e-Devlet üzerinden başvurmaları gerekmektedir.

YOKLAMA KAÇAĞI CEZASI NE KADAR?

Yoklama kaçağı, saklı ve bakayalar Askeralma Kanununun 24’üncü maddesinin birinci fıkrası esaslarına göre idari para cezasıyla cezalandırılır.

Bunlardan kendiliğinden gelenler her gün karşılığı 5 Türk Lirası, yakalananlar ise 10 Türk Lirası idari para cezası ile cezalandırılır. Bu fıkra kapsamında belirlenen idari para cezalarının yeniden değerlemesinde 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin yedinci fıkrasındaki idari para cezasının bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınarak uygulanır. İdari para cezaları tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir.

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