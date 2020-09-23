"Çocuklarım bir gün bile 'neden hep makarna yiyoruz?' diye sormadı"

Yol Arkadaşım oyuncuları kimdir? Yol Arkadaşım konusu nedir? Filmseverler tarafından merak konusu oldu. Senaristliğini oyuncu İbrahim Büyükak'ın yaptığı 2017 yılı yapımı olan Yol Arkadaşım filmiyle ilgili detaylar haberimizde...

YOL ARKADAŞIM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri genel olarak İstanbul'un çeşitli ilçelerinde ve Balıkesir'e bağlı olan Ayvalık ilçesinde yapıldı.

YOL ARKADAŞIM FİLMİ OYUNCULARI

Oğuzhan Koç (Onur)

İbrahim Büyükak (Şeref)

Emre Kınay

Eda Ece

Aslı Bekiroğlu

Bahar Şahin (Cemre)

Muharrem Bayrak

Toygan Avanoğlu

Rahşan Fırtına

Eser Yenenler (Konuşan adam)

Dilber Ay (Muzaffer Usta)

YOL ARKADAŞIM FİLMİ KONUSU

Onur başarısız bir ilaç mümessilidir. Kurban Bayramı'na üç gün kala üç hedefi vardır; Ayvalık’taki kız arkadaşının ailesiyle tanışmak, kovulduğu işini geri kazanmak ve ilk iki hedefi yol arkadaşı Şeref’e rağmen başarmak. Onur, hedeflerini gerçekleştirmek için bir telefon uygulamasıyla tanıştığı ve tek ortak noktaları gidecekleri istikamet olan Şeref ile birlikte eğlence ve macera dolu bir yolculuğa çıkar.