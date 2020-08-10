Yol Arkadaşım oyuncuları kimler? Yol Arkadaşım filmi konusu nedir? İzleyiciler tarafından merak konusu oldu. İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'un başrolünde olduğu Yol Arkadaşım filmi ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

YOL ARKADAŞIM OYUNCULARI KİMLER?

İbrahim Büyükak

Oğuzhan Koç

Ezgi Eyüboğlu

Bahar Şahin

Dilber Ay

Emre Kınay

Olgun Toker

Aslı Bekiroğlu

YOL ARKADAŞIM KONUSU NEDİR?

Onur başarısız bir ilaç mümessilidir. Kurban Bayramı'na üç gün kala üç hedefi vardır; Ayvalık'taki kız arkadaşının ailesiyle tanışmak, kovulduğu işini geri kazanmak ve ilk iki hedefi yol arkadaşı Şeref'e rağmen başarmak. Onur, hedeflerini gerçekleştirmek için bir telefon uygulamasıyla tanıştığı ve tek ortak noktaları gidecekleri istikamet olan Şeref ile birlikte eğlence ve macera dolu bir yolculuğa çıkar.