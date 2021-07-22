Yol Arkadaşım filmi oyuncuları kimler? Yol Arkadaşım filmi konusu nedir? Sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Filmin çekimleri İstanbul'un çeşitli ilçelerinde ve Balıkesir Ayvalık'ta gerçekleşmiştir. İşte Yol Arkadaşım filmi ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

YOL ARKADAŞIM FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Oğuzhan Koç (Onur)

İbrahim Büyükak (Şeref)

Emre Kınay

Eda Ece

Aslı Bekiroğlu

Bahar Şahin (Cemre)

Muharrem Bayrak

Toygan Avanoğlu

Rahşan Fırtına

Eser Yenenler (Konuşan adam)

Dilber Ay (Muzaffer Usta)

YOL ARKADAŞIM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Onur başarısız bir ilaç mümessilidir. Kurban Bayramı'na üç gün kala üç hedefi vardır; Ayvalık’taki kız arkadaşının ailesiyle tanışmak, kovulduğu işini geri kazanmak ve ilk iki hedefi yol arkadaşı Şeref’e rağmen başarmak. Onur, hedeflerini gerçekleştirmek için bir telefon uygulamasıyla tanıştığı ve tek ortak noktaları gidecekleri istikamet olan Şeref ile birlikte eğlence ve macera dolu bir yolculuğa çıkar.