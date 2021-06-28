Yol husumeti kanlı bitti 0:00 / 0:00

İHA

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde komşular arasında yol meselesi yüzünden çıkan silahla kavgada 1 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Ördek Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, iki komşu arasında evlerinin önündeki yol yüzünden tartıştı. Daha önce de aynı yol nedeniyle aralarında husumet bulunan iki komşu arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Silahların kullanıldığı kavgada B.G. (22) ağır yaralandı. Afşin Devlet Hastanesine kaldırılan B.G. Kahramanmaraş Necip Fazıl Kısakürek Şehir Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.