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        Yol kenarına tuvaletini yapan sürücünün ehliyetine el konuldu

        Bolu'da yol kenarına aracını park edip tuvaletini yapan alkollü sürücü, vatandaşın ihbarı üzerine polis ekiplerine yakalandı. Sürücüye "meskun mahalde tuvaletini yapmaktan" ve "alkollü araç kullanmaktan" ceza yazılarak ehliyetine el konuldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 17:37 Güncelleme: 24.06.2024 - 17:39
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        Yol kenarına tuvaletini yapan sürücünün ehliyetine el konuldu
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        Bolu'da Ali Rıza E., otomobilini Kalıcı Konutlar Kavşağı'nda yol kenarına park etti.

        Araçtan inen Ali Rıza E., park ettiği yere tuvaletini yapmaya başladı. Ali Rıza E.'yi görenler bu sırada yoldan geçen trafik polislerine durumu bildirdi.

        Polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak istenen ve alkol testinden geçirilmek istenen sürücü Ali Rıza E. önce polise direndi. Polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda sürücü alkolmetreye üfledi. Ali Rıza E.'nin 1.81 promil alkollü olduğunu tespit eden polis ekipleri ceza yazdı. Alkollü araç kullanmaktan ve meskun mahalde tuvaletini yapmaktan cezai işlem uygulanan Ali Rıza E.'nin ehliyetine de el konuldu.

        Ayrıca kullandığı araç ise yediemin otoparkına çekildi.

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        #Bolu
        #ehliyet
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