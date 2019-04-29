3,5 saat gecikince...

Antalya’dan 08:50’de kalkması gereken Onur Air’e ait İstanbul uçağı tam 3,5 saat gecikmeli kalktı. Uçağın yolcuları uzun rötara isyan etti.

Habertürk Haber Merkezi’ne ulaşan uçağın yolcularından biri, gecikmeyle ilgili kendilerine bir açıklama yapılmadığını söyledi.

Yolcular, saat 12:00'da başlayan biniş işlemi sırasında apronda oturma eylemi yaptı. Havayolu şirketini protesto eden yolcuların bir kısmı bir süre uçağa binmek istemedi. Görevlilerin ikna çabalarıyla yolcular uçuş için yerlerine geçti.