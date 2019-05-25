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Yoldan geçerken öldürülen Neşe'nin katilinin cezası arttırıldı!

DHA

İzmir'in Konak ilçesinde, husumetli olduğu kişiyi tabancayla ateş ederek kovalarken, yoldan geçen Neşe Karaca'yı (38) vurarak öldürdüğü iddiasıyla 21 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Armağan Turna'ya (31) verilen ceza, Bölge Adliye Mahkemesi'nin 'az' bulması üzerine yapılan yeniden yapılan yargılama sonucu 27 yıl 6 aya çıktı

yoldan geçerken öldüren zanlıya hapis artırımı

İzmir'de 2017 yılında meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunan Armağan Turna (31) ile Sırat Kazak (33) Yenişehir Mahallesi 1241/4 Sokak'ta karşılaştı. İkili tartışmaya başladı. Tartışma sürerken Turna, belinden çıkardığı tabancayla Kazak'ı ayağından vurdu. Yaralı halde kaçmaya çalışan Kazak'ın peşinden giden Turna, 2 el daha ateş etti.

İKİ KURŞUNLA VURULUP CAN VERDİ

DHA'da yer alan habere göre kurşunlar o sırada caddeden geçen Neşe Karaca'nın (30) göğsüne ve eline isabet etti. Karaca, kaldırıldığı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Ayağından vurulan Kazak ise cezaevi firarisi olduğu anlaşılınca tedavisinin ardından cezaevine gönderildi. Yakalanarak, tutuklanan Armağan Turna hakkında 'olası kastla kasten öldürme', 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve `ruhsatsız silah bulundurma´ suçlarından dava açıldı.

VERİLEN CEZA AZ BULUNDU

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonucunda tutuklu sanık Armağan Turna, Neşe Karaca'yı öldürmek suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ceza, suçun olası kastla işlendiği gerekçesiyle 21 yıla indirildi. Mahkeme Turna'ya ayrıca, Sırat Kazak'ı yaralama suçundan da 3 ay hapis cezası verdi. Temyiz başvurusu üzerine dosyayı görüşen Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, cezayı az bularak bozdu. Daire ayrıca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın davaya müdahil edilmemesini de bozma gerekçesi olarak bildirdi.

"KASTEN ÖLDÜRME"

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tekrar yapılan yargılamada tutuklu sanık Armağan Turna, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Pınar Melli ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşma savcısı, mütalaasında sanığa 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verilmesini talep ederken, diğer suçlardan da cezalandırılmasını istedi. Sanık avukatı ise müvekkilinin öldürme kastıyla ateş etmediğini, olaydan sonra tabancasında hâlâ mermi bulunduğunu, öldürme kastıyla ateş etmiş olsa bunları da kullanabileceğini söyledi.

"YAŞANAN OLAYDAN PİŞMANIM"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Pınar Melli, sanık avukatının savunmasının anlamsız olduğunu, öldürme kastıyla ateş etmediklerini iddia ettiklerini sanığın suçsuz bir kadının ölümüne neden olduğunu ifade etti. Karaca Ailesi'nin avukatı da sanığa indirim yapılmadan ceza verilmesi talebinde bulundu. Karar öncesi son sözü sorulan sanık Turna, "Yaşanan olaydan dolayı çok pişmanım" dedi.

CEZASI ARTTIRILDI, 27.5 YIL OLDU

Mahkeme, sanığı Neşe Karaca'yı öldürmek suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. 'Eylemin olası kastla işlendiğini' bildirerek, cezayı 22 yıla indirdi. Kazak´ı yaralamasından dolayı 4 yıl 6 ay hapis cezası verilen Turna, `ruhsatsız silah bulundurma´ suçundan da 1 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Tutukluluk halinin devamına karar verilen sanığın cezası toplam 27 yıl 6 aya yükseldi.

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