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        Haberler Gündem Güncel Yolun devam ettiğini sandı denize uçtu! O anlar saniye saniye kaydedildi! - Güncel Kocaeli haberleri

        Feribot iskelesinde yaşandı! Yolun devam ettiğini sandı denize uçtu

        Kocaeli'de meydana gelen bir kaza akıllara durgunluk verdi. Kentte bir sürücü, feribot iskelesinde kullandığı yolun devam ettiğini sanarak denize uçtu. O anlar ise saniye saniye kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 10:09 Güncelleme: 27.09.2023 - 10:22
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, feribota binmek isteyen sürücünün kullandığı hafif ticari araç, dikkatsizlik sonucu denize uçtu.

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        DHA'nın haberine göre suya gömülen araçtan çıkmayı başaran sürücü Bünyamin Okumuş (50), çevredekilerin attığı can simidi sayesinde kurtulup hastaneye kaldırıldı.

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        Kaza, saat 20.00 sıralarında Gebze ilçesine bağlı Eskihisar Feribot Durağı'nda meydana geldi.

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        Bünyamin Okumuş idaresindeki hafif ticari araç, feribota yöneldi.

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        Ancak, sürücüsünün dikkatsizliği sonucu hafif ticari araç feribotun girişi yerine denize uçtu.

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        Araçtan çıkmayı başaran Okumuş'a can simidi atıldı.

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        Sürücü, vatandaşların yardımıyla denizden çıkarıldı. Durum, sağlık ekiplerine haber verildi.

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        Boğulma tehlikesi geçiren Bünyamin Okumuş, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı.

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        Bünyamin Okumuş´un hayati tehlikesi bulunmazken, sulara gömülen hafif ticari araç yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonucu vinçle çıkarıldı.

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        Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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