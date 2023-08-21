Yonca Evcimik: Ben kilolu değilim

Habertürk 'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; uzun süredir yaşamını Bodrum'da sürdüren Yonca Evcimik, geçtiğimiz hafta olduğu gibi yine Ortakent'te objektiflere yansıdı.

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Görüntülendiğini fark eden Yonca Evcimik, "Beni kilolu gösteriyorsunuz, ben öyle miyim?" diyerek gazetecilere sitem etti.