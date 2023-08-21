Yonca Evcimik: Ben kilolu değilim
Yonca Evcimik, önceki gün Ortakent'te görüntülendi. Evcimik, "Beni kilolu gösteriyorsunuz" diyerek gazetecilere sitem etti
Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; uzun süredir yaşamını Bodrum'da sürdüren Yonca Evcimik, geçtiğimiz hafta olduğu gibi yine Ortakent'te objektiflere yansıdı.
Görüntülendiğini fark eden Yonca Evcimik, "Beni kilolu gösteriyorsunuz, ben öyle miyim?" diyerek gazetecilere sitem etti.
59 yaşındaki Yonca Evcimik, ardından deniz yatağını alıp deniz üzerinde güneşlendi.
Deniz yatağına uzanarak güneşlenen Yonca Evcimik, sahibiyle beraber suda oyunlar oynayan köpekle de yakından ilgilendi.
FOTOĞRAFLARDAKİ FARK DİKKAT ÇEKTİ
Geçtiğimiz hafta gazetecilerin objektiflerine yansıyan Yonca Evcimik'in sosyal medya hesabından paylaştığı photoshop'lu fit fotoğraflarının aksine fiziği dikkat çekmişti.
Yonca Evcimik'i görenler, "Sosyal medya hesabındaki fotoğraflarda imajının etkisi çok farklıydı" yorumunu yapmıştı.