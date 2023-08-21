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        Haberler Magazin Yonca Evcimik: Ben kilolu değilim - Magazin haberleri

        Yonca Evcimik: Ben kilolu değilim

        Yonca Evcimik, önceki gün Ortakent'te görüntülendi. Evcimik, "Beni kilolu gösteriyorsunuz" diyerek gazetecilere sitem etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2023 - 10:02
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        Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; uzun süredir yaşamını Bodrum'da sürdüren Yonca Evcimik, geçtiğimiz hafta olduğu gibi yine Ortakent'te objektiflere yansıdı.

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        Görüntülendiğini fark eden Yonca Evcimik, "Beni kilolu gösteriyorsunuz, ben öyle miyim?" diyerek gazetecilere sitem etti.

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        59 yaşındaki Yonca Evcimik, ardından deniz yatağını alıp deniz üzerinde güneşlendi.

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        Deniz yatağına uzanarak güneşlenen Yonca Evcimik, sahibiyle beraber suda oyunlar oynayan köpekle de yakından ilgilendi.

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        FOTOĞRAFLARDAKİ FARK DİKKAT ÇEKTİ

        Geçtiğimiz hafta gazetecilerin objektiflerine yansıyan Yonca Evcimik'in sosyal medya hesabından paylaştığı photoshop'lu fit fotoğraflarının aksine fiziği dikkat çekmişti.

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        Yonca Evcimik'i görenler, "Sosyal medya hesabındaki fotoğraflarda imajının etkisi çok farklıydı" yorumunu yapmıştı.

        #yonca evcimik
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