Yonca Evcimik'in gerçek hali
Bodrum'da tatil yapan Yonca Evcimik'in sosyal medya hesabından paylaştığı photoshop'lu fit fotoğraflarının aksine fiziği dikkatlerden kaçmadı
Giriş: 17.08.2023 - 08:26
1
Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; uzun süredir yaşamını Bodrum'da sürdüren Yonca Evcimik, Ortakent'teydi.
2
59 yaşındaki Evcimik, yakın arkadaşlarıyla birlikte iskelede yer alan şezlongta güneşlendi.
3
Yonca Evcimik'in sosyal medya hesabından paylaştığı photoshop'lu fit fotoğraflarının aksine fiziği dikkat çekti.
4
İşte Evcimik'in sosyal medya paylaşımları...
5
6