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        Haberler Magazin Yonca Evcimik, Ortakent'te! Photoshop'suz... - Magazin haberleri

        Yonca Evcimik'in gerçek hali

        Bodrum'da tatil yapan Yonca Evcimik'in sosyal medya hesabından paylaştığı photoshop'lu fit fotoğraflarının aksine fiziği dikkatlerden kaçmadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.08.2023 - 08:26
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        Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; uzun süredir yaşamını Bodrum'da sürdüren Yonca Evcimik, Ortakent'teydi.

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        59 yaşındaki Evcimik, yakın arkadaşlarıyla birlikte iskelede yer alan şezlongta güneşlendi.

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        Yonca Evcimik'in sosyal medya hesabından paylaştığı photoshop'lu fit fotoğraflarının aksine fiziği dikkat çekti.

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        İşte Evcimik'in sosyal medya paylaşımları...

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        #yonca evcimik
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