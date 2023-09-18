Yonca Evcimik'ten 60'ıncı yaşa özel pozlar
Yonca Evcimik, 60'ıncı doğum gününde sarı bikinisi ve üzerindeki aynı renk aksesuarıyla poz verdi. Ünlü şarkıcı, "İyi ki doğmuşum. Hayallerimi gerçekleştirmiş, yenileri için enerji dolmuşum..." açıklamasını yaptı
1990'lı yıllara, 'Abone' ve 'Kendine Gel' gibi şarkılarla damga vuran Yonca Evcimik, 16 Eylül'de 60 yaşına bastı. Uzun süredir yaşamını Bodrum'da sürdüren Evcimik, kamera karşısına geçti.
"YENİ YAŞA YENİ FOTOĞRAFLAR"
Ünlü şarkıcı, sarı bikinisi ve üzerindeki aynı renk aksesuarıyla verdiği pozları takipçileriyle paylaştı. Doğum gününü sosyal medyadan kutlayan Yonca Evcimik, "Yeni yaşa yeni fotoğraflar... Hoş geldin 60..." dedi.
"İYİ Kİ DOĞMUŞUM"
Yonca Evcimik, ayrıca, "İyi ki doğmuşum. Hayallerimi gerçekleştirmiş, yenileri için enerji dolmuşum..." şeklinde de konuştu.
KİŞİ AYNI, ETKİSİ FARKLI
Öte yandan Yonca Evcimik, geçtiğimiz ay Ortakent'teydi. Evcimik, yakın arkadaşlarıyla birlikte iskelede yer alan şezlongta güneşlenmişti. Yonca Evcimik'in sosyal medya hesabından paylaştığı photoshop'lu fit fotoğraflarının aksine fiziği dikkat çekmişti.
Yonca Evcimik'i görenler, "Sosyal medya hesabındaki fotoğraflarda imajının etkisi çok farklıydı" yorumunu yapmıştı.
Fotoğraflar: HT Magazin, Instagram
İşte Evcimik'in sosyal medya paylaşımları...