Ünlü şarkıcı Yonca Lodi'nin babası vefat etti. Lodi acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Ünlü şarkıcı Instagram hesabından bu notu paylaştı; "Babam... Mustafa Cengiz Akçakoca (Cego) Hakk’ın Rahmetine Kavuştu. Cenazesi bugün İkindi Namazını müteakiben (15:55) Karacaahmet Şakirin Camii’den kalkacak olup Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı’na defnedilecektir."