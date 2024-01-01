Yönetmen Oliver Stone: Hayatımda böyle bir katliam görmedim

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"NETANYAHU TAMAMEN DELİRDİ" İsrail Başbakanı Netanyahu ile daha önceden tanıştığını ve röportaj yaptığını aktaran Oliver Stone, Netanyahu ile yıllar öncesinde tanıştığında 'çılgın' olduğunu düşündüğünü söyledi.



Netanyahu'nun giderek daha kötüye gittiğini dile getiren Oliver Stone, Netanyahu için "Tamamen delirdi" ifadesini kullanarak, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını "intikam olarak meşrulaştırdığı" değerlendirmesinde bulundu.

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İsrail'in 7 Ekim'den bu yana 20 binden fazla Filistinliyi öldürdüğü Gazze'ye yönelik saldırıları karşısında dehşete düştüğünü belirten Oliver Stone, "Hayatımda böyle bir katliam görmedim" dedi.



Oliver Stone, İsrail yönetiminin Filistin siyasetine yaklaşımına ve Gazze'de yaşayan Filistin halkını Mısır'a gönderme planına karşı şu ifadelerle eleştiriler yöneltti: Nasıl bir siyasi hareketi ortadan kaldırırsın? Bu dünya tarihinde hiç yapılmamıştı. Nasıl herkesi öldürebilirsin? Onları ayırıp Mısır'a göndermek?