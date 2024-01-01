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        Haberler Dünyadan Yönetmen Oliver Stone: Hayatımda böyle bir katliam görmedim

        Yönetmen Oliver Stone: Hayatımda böyle bir katliam görmedim

        ABD'li ünlü yönetmen ve senarist Oliver Stone, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları konusunda, "Hayatımda böyle bir katliam görmedim" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 10:18 Güncelleme: 01.01.2024 - 10:18
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        ABD'li aktivist Jose Vega'nın internet yayınında konuşan, uluslararası siyaset konusundaki açıklamalarıyla da bilinen Oliver Stone, İsrail siyaseti ve Gazze'de yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 'delirdiğini' ifade eden Oliver Stone, ABD'nin İsrail'e yönelik koşulsuz desteğini de eleştirdi.

        İsrail'in 'yasa dışı şekilde nükleer bombaya sahip' olduğunu ancak birçok kişinin bunun farkında olmadığını belirten Stone, zenginleştirilmiş uranyuma kimin sahip olacağının kritik bir konu olduğuna dikkati çekti.

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        Oliver Stone, enerji üretimi için zenginleştirilmiş uranyuma ihtiyaç olmadığını hatırlatarak, İsrail'in 'zenginleştirilmiş uranyum' peşinde koştuğunu ifade etti. Stone, "Onlar, zenginleştirilmiş uranyuma sahip olmak istiyor. İlgilendikleri şey tamamen bu. Bomba yapmayı istiyorlar, böylece İran'ı patlatacaklar" dedi.

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        "NETANYAHU TAMAMEN DELİRDİ"

        İsrail Başbakanı Netanyahu ile daha önceden tanıştığını ve röportaj yaptığını aktaran Oliver Stone, Netanyahu ile yıllar öncesinde tanıştığında 'çılgın' olduğunu düşündüğünü söyledi.

        Netanyahu'nun giderek daha kötüye gittiğini dile getiren Oliver Stone, Netanyahu için "Tamamen delirdi" ifadesini kullanarak, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını "intikam olarak meşrulaştırdığı" değerlendirmesinde bulundu.

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        İsrail'in 7 Ekim'den bu yana 20 binden fazla Filistinliyi öldürdüğü Gazze'ye yönelik saldırıları karşısında dehşete düştüğünü belirten Oliver Stone, "Hayatımda böyle bir katliam görmedim" dedi.

        Oliver Stone, İsrail yönetiminin Filistin siyasetine yaklaşımına ve Gazze'de yaşayan Filistin halkını Mısır'a gönderme planına karşı şu ifadelerle eleştiriler yöneltti: Nasıl bir siyasi hareketi ortadan kaldırırsın? Bu dünya tarihinde hiç yapılmamıştı. Nasıl herkesi öldürebilirsin? Onları ayırıp Mısır'a göndermek?

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        Kendisine 'antisemitik yaftasının yapıştırılmamasını' isteyen Oliver Stone, "Birkaç deli haricinde kimse antisemitik değil. Bu adalet, barış, dengeli olmak ve temel insani değerlere sahip olmakla alakalı" diye konuştu.

        Oliver Stone, İsrail'in Filistinlileri bu şekilde öldürmesi konusunda "aklım almıyor" diyerek, bölgedeki durumun daha iyiye gitmesini umarken daha kötüye gittiğini kaydetti.

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        "İSRAİL'İ SÜREKLİ DESTEKLEYEMEYİZ"

        ABD'nin İsrail'e verdiği tam desteği de eleştiren Oliver Stone, ABD Başkanı Joe Biden'ı İsrail'e 'her istediğini verdiği' için eleştirerek, Donald Trump'ın bu süreci daha iyi yürütebileceği değerlendirmesinde bulundu.

        İsrail'e verilen koşulsuz desteğin sürdürülemeyeceğini vurgulayan ABD'li ünlü yönetmen Oliver Stone, "Bunu hep yapamayız, İsrail'i sürekli olarak destekleyemeyiz" şeklinde konuştu. ABD'nin İsrail ile ilişkilerini kesmesini isteyen Stone, "Ben olsaydım böyle yapardım" diyerek, Netanyahu yönetimiyle tüm ilişkilerin kesilmesini istedi.

        #oliver stone
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