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        Kumluca festivalinde Yörük ateşi yakıldı, Yörük çadırları ziyarete açıldı

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde bu yıl 26'ncısı düzenlenen Tarım ve Seracılık Festivali etkinlikleri kapsamında, Yörük ateşi yakıldı, Yörük çadırları ziyarete açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 13:10 Güncelleme: 29.04.2025 - 13:10
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        Antalya'nın Kumluca ilçesinde devam eden 26. Tarım ve Seracılık Festivali'nde , Yörük çadırları yerleşkesinde Yörük ateşi yakıldı.

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        Yörük Göçü etkinliğiyle başlayan ve yağlı pehlivan güreşleriyle devam eden etkinlikler, mahallelerin katılımıyla kurulan Yörük çadırlarının ziyarete açılmasıyla devam etti.

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        Kumluca Belediyesi tarafından kurulan Yörük Otağında düzenlenen etkinlikte konuşan Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, geleneksel Tarım ve Seracılık Festivali'nin çeşitli etkinliklerle devam ettiğini söyledi.

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        Başkan Avcıoğlu, "Bu festivaldeki amacımız, geçmiş gelenek ve göreneklerimizi, kültürümüzü yaşamak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak. Bu konuda tüm ilçe halkımız, mahallelerimiz büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Ben emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bugün burada Yörük ateşimizi yakacağız be bir hafta süreyle burada etkinliklerimiz devam edecek" dedi.

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        Konuşmanın ardından Akseki kaşık ekibi tarafından halk oyunları gösterisi sunuldu.

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        Daha sonra Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri, mahalle muhtarları ve vatandaşların katılımıyla Yörük ateşi yakıldı.

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        Bir hafta süreyle açık kalacak Yörük çadırlarında her akşam çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek ve ziyaretçilere mahalleleri tarafından hazırlanan yöresel yiyecek ve içecekler ikram edilecek.

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