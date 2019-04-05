Güven'in açıklaması şöyle;

'Seçimlerin sona ermesinden itibaren YSK'nın yargı görevi başladı. 11 yüksek mahkeme üyesi şikayetlerle ilgili karar veriyor. Biz bu kararı verirken, temsilci bulundurma hakkına sahip partilerin temsilcileri tüm toplantılarda hazır bulunuyorlar. Kurula kendi görüşlerini bildirerek katkı veriyor. Önüne gelen dosyaları sonuçlandırıyor. Süreç devam ediyor. Yargı süreci içinde hakimler herhangi bir açıklama yapmazlar. Yargı sürecinden önce bilgi verdiğim halde, şu anda herhangi bir açıklama yapmayacağım. Daha önceki seçimlerde de bilgi vermedim, şimdi de vermeyeceğim. Yargı sürecine aykırı olur."