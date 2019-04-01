31 Mart yerel seçimlerde İstanbul seçim sonuçları ve oy oranları büyük merak konusu oldu. İstanbullu vatandaşlar İstanbul'da hangi partinin kazandığını merak ediyor. İstanbul seçim sonuçları için Yüksek Seçim Kurulu ( YSK) Başkanı Sadi Güven'in son dakika açıklamasının ardından Anadolu Ajansı (AA) en güncel verileri vatandaşlarla paylaştı. Peki, İstanbul seçim sonuçları belli oldu mu? İşte, 31 Mart 2019 İstanbul seçim sonuçları...

YEREL SEÇİM SONUÇLARI İL İL 2019

İSTANBUL'DA SEÇİMİ KİM KAZANDI? 31 MART 2019

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığına, Cumhur ittifakı'nda Binali Yıldırım gösterilirken, Millet İttifakı'nda ise Ekrem İmamoğlu gösterildi.

Anadolu Ajansı İstanbul verilerini güncelledi. Anadolu Ajansı'nın paylaştığı verilere göre de CHP'nin İstanbul adayı önde... Son verilere göre, CHP adayı Ekrem İmamoğlu %48,79, Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım %48,51 oy aldı.

İmamoğlu'nun aldığı oy 4 milyon 163 bin 188, fark ise 23 bin 836...

(2019 İstanbul seçim sonuçları kesinleşince haber sayfamızdan da güncellenecektir)

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EKREM İMAMOĞLU'NDAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, partilerinin genel merkezinin sistemi üzerinden bütün sandıkların girildiğini belirterek, "Bir sandık hariç benim adıma oy kullanan vatandaşların sayısı, 4 milyon 169 bin 206. Rakibimizin aldığı oy, 4 milyon 141 bin 179. Yani aradaki fark 28 bin 27." dedi.

İmamoğlu, partilerinin genel merkezinin sistemi üzerinden bütün sandıkların girildiğini ve sadece bir sandıktaki tutanakta eksiklik olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti: "Bir sandık hariç 4 milyon 169 bin 206, benim adıma vatandaşların kullandığı oy sayısı. Rakibimizin aldığı oy, 4 milyon 141 bin 179. Yani aradaki fark 28 bin 27. Bu fark bizim seçimi kazandığımızın verisidir. Tüm vatandaşlarımıza duyuruyorum. Şu anda Yüksek Seçim Kurulu'nun yüzde 99,18 oranında sandık girişi yapılmıştır. 253 sandık girişi devam etmektedir. Bakırköy, Esenyurt, Maltepe, Bahçelievler, Beylikdüzü gibi halen giriş devam eden, oranları konusunda da üst seviyede orana sahip olduğumuz ilçelerin sandıkları söz konusudur. Yüksek Seçim Kurulu'na göre şahsım adına atılan oy sayısı, 4 milyon 136 bin 647, rakibimize verilen oy ise 4 milyon 109 bin 230'dur. Oradaki fark da şu an için 27 bin 417'dir. Aslında Yüksek Seçim Kurulu da bizim oylarımızı teyit etmek üzeredir."

Türkiyemizde böyle bir katkıda bulunması yüreğimize su serpti, YSK'ya teşekkür ederim. YSK'nın son verilerine göre 16 sandık kalmıştır. Yüzde 99.95'i girilmiştir. 4 milyon 63 bin 188'dir, aradaki fark 25 bin 155'tir. Elde ettiğimiz veriye çok yakın farktır.

Biz de ıslak imzalı tutanaklı tutanaklarımızı girdik. Sonucun bu kadar yakın olması ne kadar saplam bir veri tabanına sahip olduığumuzun bir göstergesi. Başka genel başkanıma MHK'ya, sorumlu arkadaşlara, İstanbul gönüllülerine, yol arkadaşlarıma, vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ortaya koyduğumuz sonucu YSK'nın teyit ediyor olması bizi mutlu etmiştir.

Sonuçla ilgili kritik bir durum var, bunu söylemeliyim. Geçersiz oylar ğüzerinden AKP üyelerinin bir açıklaması oldu. Altını çizmek istiyorum.

2018 Haziranı itibariyle bir süreci vardır, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da belirttiği gibi...

İstanbul'ın ihtiyaçlarını karşılamak adına hızlıca tüm kurumlarla işbirliği yapmak istiyoruz.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de dün yapmış olduğu, 1 oyla bile kazanmanın önemli olduğu yönünde açıklamasına katılıyoruz, biz 26 bin farkla kazanmış bulunuyoruz, Bahçeli'nin açıklamalarına teşekkür ederim.

Türkiye'yi, vatandaşımızı düşünerek sükunet ortamı yaratılmak adına, herkesle konuşarak, uzalaşarak bir süreç yönettiğimizi düşünüyorum, bu da beni çok mutlu etmektedir. Bu mutluluğuma katkıda bulunan tüm arkadaşlarıma, yoldaşlarıma, kadınından erkeğine herkese teşekkür ederim. Günün sonunda aileme teşekkür ederim, hep yanımda oldular. Beylikdüzülü hemşehrilerime teşekkür ederim, her zaman yanımda oldular. Bu süreç artık toparlanmalıdır, toparlanmıştır. İnanıyorum ki, İstanbul'un sonucu olgunlaşmıştır.

ANADOLU AJANSI'NDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Açıklamada, AA'nın 2014 yılından itibaren Türkiye'de seçim sonuçlarını yayınlayan tek medya kuruluşu olduğu, bu süreç zarfında biri mahalli 5 seçim ve 1 referandum sonucunun başarılı şekilde abonelere ulaştırıldığı hatırlatılarak, verilerin günler sonra kesinleşen YSK verileriyle de birebir aynı olmasının AA'nın başarısını gösterdiği belirtildi.

Anadolu Ajansının, bütün bu seçimlerde kesinleşen resmi sonuçlardan saatlerce önce kamuoyunu aydınlatma görevini bihakkın yerine getirdiği aktarılan açıklamada, "Şunu özellikle belirtmeliyiz ki seçim akşamlarında arzu ettikleri neticeyi alamayan, başarısızlıklarını Anadolu Ajansını hedef göstermek, itibarını sarsmak ve çalışanlarına saldırmakla örtmeye çalışanlar, YSK'nın resmi sonuçları açıklamasıyla her seferinde mahcup olmuşlardır." ifadeleri kullanıldı.