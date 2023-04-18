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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminde oy kullanacak seçmen sayılarını açıkladı. Buna göre yurt içi ve yurt dışında toplam 64 milyon 113 bin 941 seçmenin oy kullanacak. Yurt içinde 4 milyon 904 bin 672 seçmenin ilk kez oy kullanacağı seçimde Türkiye genelinde 191 bin 884 sandık kurulacak.

DEPREM İLLERİNİN 4'ÜNDE SEÇMEN SAYISI AZALDI İL SEÇMEN SAYISI 2019 SEÇMEN SAYISI 2023 DEĞİŞİM ADANA 1.535.332 1.612.680 5,0% GAZİANTEP 1.227.455 1.358.832 10,7% ŞANLIURFA 1.093.515 1.219.445 11,5% DİYARBAKIR 1.048.250 1.143.887 9,1% HATAY 1.067.817 1.062.040 -0,5% KAHRAMANMARAŞ 754.604 753.287 -0,2% MALATYA 561.708 530.714 -5,5% ELAZIĞ 419.071 430.416 2,7% ADIYAMAN 405.579 399.125 -1,6% OSMANİYE 362.759 385.998 6,4% KİLİS 87.320 96.925 11,0% TOPLAM 8.563.410 8.993.349 5,0%

YSK Başkanı Ahmet Yener, bu verileri açıkladığı toplantısında deprem bölgesindeki duruma ilişkin yaklaşık 133 bin seçmenin askı süresi içerisinde deprem bölgesinden diğer illere kaydını aldırdığını açıkladı.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ ARTIŞ

Habertürk muhabiri Oğuzcan Obuz’un edindiği detaylı istatistiklere bakıldığında deprem bölgesindeki 11 ilden dördünde seçmen sayısında azalma görüldü. Bu iller Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman oldu. 11 ilin toplamında son yapılan seçim olan 2019 yerel seçimlerine göre seçmen sayısında yüzde 5 oranında artış görüldü.

SAYILAR NEDEN DEĞİŞİYOR?

Seçmen sayısındaki değişimleri iki seçim arasındaki nüfus hareketliliği belirliyor. Bir önceki seçimde 18 yaşını doldurmamış vatandaşların bu seçimde seçmen vasfı kazandığı gibi ölümler ve adres değişiklikleri de belirleyici oluyor.