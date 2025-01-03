Yüksek sesle müzik pahalıya mal oldu

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, bir sosyal medya platformunda yer alan "son ses müzikle mahalleye rahatsızlık verdi" paylaşımı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede otomobili tespit eden ekipler, sürücüye "yüksek sesle müzik dinlemek", "araçtan çöp atmak", "mevzuata uygun olmayan ışık donanımı" ile "sürücü belgesi geçici olarak iptal edildiği halde araç kullanmak ve kullanılmasına izin vermek" suçlarından 43 bin 852 lira cezai işlem uyguladı.