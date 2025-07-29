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        Haberler Bilgi Yaşam Yumurta, havuç, balık... Görme gücünüzü artıracak besinler

        Bu besinler gözlerinize şifa! Göz sağlığına iyi gelen süper gıdalar

        Göz sağlığınızı korumak sadece ekran süresini azaltmakla sınırlı değildir. Tabağınıza ekleyeceğiniz bazı doğal besinlerle görme kalitenizi artırabilir ve yaşa bağlı göz hastalıklarının önüne geçebilirsiniz. Hangi vitaminler, mineraller ve gıdalar gözünüze iyi gelir, birlikte bakalım.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2025 - 10:30 Güncelleme: 29.07.2025 - 10:30
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        Gözleriniz sizi her gün dünyaya bağlarken, siz onlara yeterince iyi bakıyor musunuz? Yeterli ve dengeli beslenme, göz hücrelerinin yenilenmesinde ve retina sağlığında büyük rol oynar. İşte göz sağlığını destekleyen en etkili besinler...

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        GÖZ SAĞLIĞI VE BESLENME ARASINDAKİ GÜÇLÜ BAĞ

        Göz sağlığını korumak ve yaşa bağlı görme bozukluklarını önlemek için doğru ve dengeli beslenme büyük önem taşır. Göz dokularının sağlıklı kalabilmesi, görme fonksiyonlarının sürdürülebilmesi ve çeşitli göz hastalıklarının önlenmesinde beslenmenin etkisi büyüktür. A vitamini, C ve E vitaminleri, lutein, zeaksantin ve omega-3 yağ asitleri gibi besin ögeleri, göz hücrelerini koruyarak özellikle retina sağlığı üzerinde olumlu etkiler yaratır.

        UYARI: Hamileler, kronik rahatsızlığı ve alerjisi olan kişiler öncelikle uzman bir hekime danışmalıdır.

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        YETERSİZ BESLENMENİN GÖZ SAĞLIĞINA ETKİSİ

        Dengesiz ve yetersiz beslenme; gece körlüğü, göz kuruluğu, katarakt ve yaşa bağlı makula dejenerasyonu gibi göz problemlerinin ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu nedenle, antioksidanlar ve sağlıklı yağlar bakımından zengin bir beslenme düzeni benimsemek, uzun vadede göz sağlığını korumanın temel yollarından biridir.

        GÖZE İYİ GELEN BESİNLER VE FAYDALARI

        Bazı besinler içerdiği vitamin, mineral ve antioksidanlar sayesinde göz sağlığını doğrudan destekler:

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        HAVUÇ VE TURUNCU SEBZELER

        Beta karoten içeriğiyle A vitaminine dönüşür ve retina sağlığını korur. Özellikle gece görüşünü destekler ve göz yüzeyinin nemli kalmasına yardımcı olur.

        5

        YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER

        Ispanak, lahana, pazı gibi sebzeler lutein ve zeaksantin içerir. Bu antioksidanlar, retinada birikerek zararlı UV ışınlarını ve mavi ışığı filtreleyerek makula dejenerasyonu ve katarakt riskini azaltır.

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        KIRMIZI BİBER VE TURUNÇGİLLER

        Kırmızı biber, portakal, limon ve greyfurt gibi meyveler yüksek miktarda C vitamini içerir. C vitamini, göz damarlarının sağlığını korur ve yaşa bağlı göz hastalıklarının riskini azaltır.

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        KURUYEMİŞLER VE TOHUMLAR

        Badem, fındık, chia tohumu, keten tohumu ve kenevir tohumu gibi gıdalar E vitamini ve omega-3 bakımından zengindir. Bu içerikler, göz hücrelerini serbest radikallerin zararlarına karşı korur ve göz kuruluğunu önlemeye yardımcı olur.

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        YAĞLI BALIKLAR

        Somon, uskumru ve sardalya gibi deniz ürünleri omega-3 yağ asitleri yönünden oldukça zengindir. Retinanın yapısını korur, gözyaşı üretimini artırır ve iltihaplanmayı azaltır.

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        YUMURTA

        Lutein ve zeaksantin içeren yumurta, gözdeki makula bölgesinde koruyucu etki oluşturur. Düzenli tüketimi, makula dejenerasyonu ve katarakt riskini azaltır.

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        BROKOLİ VE BRÜKSEL LAHANASI

        Bu sebzeler C vitamini, beta-karoten ve lutein içeriği ile göz hücrelerini serbest radikallere karşı korur.

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        TAM TAHILLAR

        B vitaminleri, çinko ve selenyum içerikleriyle göz sağlığını destekler. Kan şekeri dengesini sağlayarak diyabetik retinopati gibi hastalıkların gelişimini önlemeye yardımcı olur.

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        GÜNLÜK BESLENMEDE BULUNMASI GEREKEN GIDALAR

        Göz sağlığını desteklemek için günlük diyetinize şu besinleri mutlaka dahil etmeye özen gösterin:

        Yumurta

        Fındık

        Süt ve süt ürünleri

        Deniz ürünleri

        Chia, keten ve kenevir tohumu

        Şeftali

        Lahana

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        Ispanak ve pazı

        Ahududu

        Avokado

        Badem

        Havuç

        Brokoli

        Bu besinler, içerdiği doğal bileşenlerle göz hastalıklarını önlemeye, görme yetisini korumaya ve genel göz sağlığını desteklemeye yardımcı olur.

        Görsel Kaynak: istockphoto

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