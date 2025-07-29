GÖZ SAĞLIĞI VE BESLENME ARASINDAKİ GÜÇLÜ BAĞ

Göz sağlığını korumak ve yaşa bağlı görme bozukluklarını önlemek için doğru ve dengeli beslenme büyük önem taşır. Göz dokularının sağlıklı kalabilmesi, görme fonksiyonlarının sürdürülebilmesi ve çeşitli göz hastalıklarının önlenmesinde beslenmenin etkisi büyüktür. A vitamini, C ve E vitaminleri, lutein, zeaksantin ve omega-3 yağ asitleri gibi besin ögeleri, göz hücrelerini koruyarak özellikle retina sağlığı üzerinde olumlu etkiler yaratır.

UYARI: Hamileler, kronik rahatsızlığı ve alerjisi olan kişiler öncelikle uzman bir hekime danışmalıdır.