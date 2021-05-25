Yunan askeri heyetiyle ilk kez video görüşmesi 0:00 / 0:00

Güven arttırıcı önlemler çerçevesinde görüşmenin çarşamba ya da perşembe günü gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Türk ve Yunan askeri heyetlerinin uzaktan görüşmesinde, Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere Türkiye ve Yunanistan arasındaki meselelerin ele alınması bekleniyor.

Türk heyeti Ankara'nın tezlerini bir kez daha Yunan heyetine iletecek. Söz konusu bu ara görüşmede, yüz yüze görüşme için Yunanistan heyeti Ankara'ya davet edilecek.

Daha önce ikisi Atina biri Ankara olmak üzere toplam 3 defa iki ülke heyetleri bir araya gelmiş ve yüz yüze görüşmeler gerçekleştirmişti.