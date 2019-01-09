Yunanistan polisi, pazartesi günü Pire Limanı'nda Türk ve Yunan makamlarının ortak düzenlediği operasyonda yaklaşık bir milyon uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı.

Yunanistan Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Teodoros Hronopoulos, yaptığı açıklamada, Türk narkotik polisi ile Yunan Sahil Güvenlik, Gümrük ve Emniyet birimlerinin ortak düzenlediği operasyona ilişkin ayrıntıları anlattı.

Açıklamada, bir konteyner içindeki 544 kurşun levhanın içine saklanmış yaklaşık bir milyon uyuşturucu hap ele geçirildiğini bildirilen Hronopoulos, uyuşturucu maddenin son durağının Orta Doğu ülkeleri olduğunu belirtti. Hronopoulos, konteynerin ilk olarak Suriye'nin Lazkiye Limanı'ndan gönderildiğini, daha sonra hedef şaşırtmak amacıyla Hırvatistan'a ve baskının yapıldığı Atina yakınlarındaki Pire Limanı'na ulaştırıldığını ifade etti.

Üst düzey Türk emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, narkotik polislerinin 3 aydır devam eden takibi sonucu edinilen istihbarat Yunan makamlarıyla paylaşıldı.

Ele geçirilen uyuşturucu hapların, DEAŞ ve YPG/PKK gibi terör örgütleri tarafından da tüketim ve ticaretinin yapıldığı belirtildi.

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