Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 1 Mayıs İşçi Bayramınız Kutlu Olsun
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemGüvenlik
ABONE OL

Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği 63 kaçak göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına itilen 2 lastik bottaki 63 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı

Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği 63 kaçak göçmen kurtarıldı
DHA

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında kaçak göçmenler bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 2 lastik bot içindeki 63 kaçak göçmeni kurtardı. Karaya çıkarılan kaçak göçmenler hakkında, yabancılar ve uluslararası koruma kanunu hükümlerine göre işlem yapıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

3 yeni bakan yardımcısı atandı! İşte o isimler
GÜNDEM3 yeni bakan yardımcısı atandı! İşte o isimler
Hepsiburada ve Trendyol market çalışma saatleri: Hepsiburada ve Trendyol market tam kapanmada açık mı, kapalı
GÜNDEMHepsiburada ve Trendyol market açık mı?
Banabi market çalışma saatleri: Banabi tam kapanmada açık mı, kapalı mı?
GÜNDEMBanabi tam kapanmada açık mı?
İstegelsin market çalışma saatleri: İstegelsin tam kapanmada açık mı, kaça kadar açık?
GÜNDEMİstegelsin tam kapanmada açık mı?
Pazar marketler açık mı? Marketler Pazar günü açık olacak mı? Açıklandı
GÜNDEMPazar günü marketler açık mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığlı depremzede aileyle telefonda görüştü
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan, depremzede aileyle telefonda ...
2021 Kurban Bayramı ne zaman, hangi günlerde? Kurban Bayramı tatili kaç gün?
GÜNDEM2021 Kurban Bayramı ne zaman, hangi günlerde?
Fabrikadaki iftar yemeğinde çok sayıda işçi zehirlendi
GÜNDEM İftar yemeğinde çok sayıda işçi zehirledi
DGS başvuruları ne zaman, hangi tarihte? ÖSYM açıkladı: 2021 DGS başvuru ve sınav takvimi
GÜNDEMDGS başvuruları ne zaman, hangi tarihte?
AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, online mı olacak? 2021 Açık Lise kayıt yenileme, ders seçimi tarihleri
GÜNDEMAÖL 3. dönem sınavları ne zaman?