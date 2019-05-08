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Yurdaer Okur kimdir? Yurdaer Okur kaç yaşında ve nereli?

Hayatı boyunca kariyerinde bugüne kadar çok sayıda projede yer alarak sergilediği performansın hakkını en güzel biçimde veren oyunca Yurdaer Okur'un hayatı sevenleri tarafından merak ediliyor. Peki, Yurdaer Okur kimdir? Yurdaer Okur kaç yaşında ve nereli? İşte, Yurdaer Okur'un hayatına dair detaylar...

Yurdaer Okur

Yurdaer Okur, Yalınayak Sokrates isimli tiyatro oyunu ile oyunculuğa ilk adımını atmıştı. 2000 yılından beri dizi ve filmlerde rol alan Yurdaer Okur Karadayı, Sakarya Fırat, Kısık Ateşte ve Köpü gibi bir dönemin büyük ses getiren yapımlarında yer almıştı. Peki, Yurdaer Okur kimdi? Yurdaer Okur kaç yaşında ve nereli? İşte, Yurdaer Okur'un hayatına dair tüm detaylar...

YURDAER OKUR KİMDİR?

29 Ekim 1974'te Rize'de doğdu. Bafra Süper Lisesi'ni bitirdikten sonra Akdeniz Üniversitesi "Turizm İşletmeciliği" bölümüne girdi. Üç sene bu okulda okuduktan sonra işletmenin kendisine göre olmadığını anladı ve 1994 senesinde Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünü kazandı. Daha Sonra M.S.Ü Devlet Konservatuvar'ında yüksek lisans yaptı. 1999'da Genco Erkal ile tanışan Okur, Dostlar Tiyatrosu'na katılarak Yalınayak Sokrates adlı oyunda oynadı. Ardından 2000 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda yevmiyeli oyuncu olarak yer almaya başladı. Daha sonra, 2002 yılında kadrolu olarak Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'na atandı. 2000 yılından başlayarak Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü bünyesinde birçok oyunda yer aldı ve yönetmenlik yaptı. Diyarbakırlı Gençlere Drama Dersleri verdi. Tiyatro aktörlüğünün dışında, Sinema ve televizyon çalışmaları da yapmaktadır.

ROL ALDIĞI OYUNLAR

Babamın Cesetleri : Berkun Oya - Krek - 2012
Ölümü Yaşamak : Orhan Asena - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 2010
Yastık Adam : Martin McDonagh - Talimhane Tiyatrosu - 2009
Beş Yıl Geçince : Federico García Lorca - Tiyatro Oyunevi - 2006
Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz : Aziz Nesin - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 2004
Hortlaklar : Plautus - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 2003
Dünyanın Ortasında Bir Yer : Özen Yula - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 2003
Benerci Kendini Niçin Öldürdü : Nâzım Hikmet - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2001
Ben Ruhi Bey Nasılım : Edip Cansever - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2001
Leenane'in Güzellik Kraliçesi : Martin McDonagh - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2000
Ketçaplı Spagetti Rainer Hachfeld - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2000
Yalınayak Sokrates : Maxwell Anderson - Dostlar Tiyatrosu - 1999

YÖNETTİĞİ OYUNLAR

Euridice'nin Elleri : Pedro Bloch - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2012
Ben Feuerbach : Tankred Dorst - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2011
Evlenme ve Daha Birsürü : Anton Çehov - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 2006
Benim Güzel Pabuçlarım : Dersu Yavuz Altun - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 2004

FİLMOGRAFİ

Nöbet : 2019- (Jandarma Binbaşı Barış Kalender)
Şahin Tepesi : 2018
Hakan: Muhafız : 2018 - (Kemal Erman)
Direniş Karatay : 2017 - (Noyan)
Saruhan : 2016
Yeter : Tarkan Karlıdağ (2015 - 2016)
Kurtlar Vadisi Pusu : Ümit Karaca - 2015
Reaksiyon - 2014
Karadayı : Uluç Bayraktar - 2012-2015
Türkan (Sinema Filmi) : Cemal Şan - 2011
Labirent : Tolga Örnek -2011
Kılıç Günü : Osman Sınav - 2010
Sakarya Fırat : Osman Sınav - 2010
Kısık Ateşte 15 Dakika : Neco Çelik - 2006
Köprü (Dizi) : Çağatay Tosun - 2006
Kabuslar Evi : Uluç Bayraktar - 2006
Gen (Film) : Togan Gökbakar - 2005
Belalı Baldız : 2005
Aşk Oyunu : 2005
Sır Çocukları : Aydın Sayman - 2002
Aslı ile Kerem : 2002
Çifte Bela : 2001
Tatlı Hayat : 2001
Üzgünüm Leyla : 2000
Evdeki Yabancı : 2000
Dadı : 2000
Ferhunde Hanımlar

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