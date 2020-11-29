Yürek burkan rica: Çocuk parkı yapılsın

DHA

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim Cuma günü saat 14.51'de meydana gele 6.6 büyüklüğündeki depremde, yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda Arife Yücel (60) ile torunları Diren (3),Lena (4),Vera (6) ve Feda Yücel (10) enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi. Arife Yücel ve 4 torununun depremden 3 gün sonra cansız bedenlerine ulaşıldı. 5 kişi, memleketleri Çorum'da toprağa verildi.

Diren ve Feda kardeşlerin annesi Emine Yücel, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, 2 kızı ile 2 yeğeni ve kayınvalidesini kaybetmenin acısının çok büyük olduğunu belirtti. Emine Yücel paylaşımında, Rıza Bey Apartmanı'nın bulunduğu alanın çocuk parkı yapılması çağrısında bulundu. Yücel paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Bir deprem yavrularımı, umutlarımı, her şeyi benden alıp gitti. Fedam, Diren'im ve birçok yavrumuz Rıza Bey Apartmanı'nda yüreğimizi yaktı, şimdi oraya binalar yapılacakmış, dayanamıyorum orada binalar görmeye. Orası çocuklara park olmalı. Rıza Bey Parkı olsun, orada çocuk sesleri olsun."

2 ANNE DE AYNI ŞEYİ İSTEDİ

Emine Yücel'in bu paylaşımı, birçok kullanıcının desteğini topladı. Paylaşımın ardından Lena ve Vera kardeşlerin annesi Nilay Yücel de, çağrıyı yineledi. 2 kızı ve 2 yeğeni ile kayınvalidesini kaybeden Nilay Yücel de sevdiklerine mezar olan Rıza Bey Apartmanı'nın bulunduğu yere çocuk parkı yapılmasını istedi.

'BURADA ÇOCUK SESLERİ DUYULSUN, LÜTFEN PARK OLSUN'

Depremin kapanması zor yaralar bıraktığını belirten Nilay Yücel, "Rıza Bey Apartmanı'nda iki kızımı, iki yeğenimi ve annemi kaybettik. Deprem hepimizde kapanması zor yaralar bıraktı. Deprem anından itibaren yanımızda olan devlet büyüklerimizden son bir ricamız var. Burada Rıza Bey Apartmanı'nda çocukların sesini duymak istiyoruz. Burası lütfen park olsun" dedi.

'DEPREMDE ÖLENLERİN 3'TE 1'İ BURADA'

Arife Yücel'in halasının kızı olduğunu belirten Tayfun Yücel, annelerin çalışması nedeniyle çocuklara babaannelerinin baktığını söyleyerek, acılarının çok taze olduğunu dile getirdi. Tayfun Yücel, "Ben deprem sırasında Alsancak'taki dükkandaydım. Deprem olunca buraya yürüyerek geldim, enkazla karşılaştım. 4 torun ve 1 babaanne olmak üzere 5 yakınımızı kaybettik. Çok üzgünüz. Buranın park olmasını istiyoruz. Ülke olarak böyle şeyleri çabuk unutuyoruz. Üzerinden birkaç hafta geçince unutulmaya yüz tutuyor. Depremde toplam 117 kişi öldü, 37'si bu apartmanda. Yani 3'de biri bu apartmanda olduğu için sadece benim akrabalarım açısından değil, diğer canların da burada anılması için bir park ve depremzedeleri temsil edecek bir anıt yapılmasını talep ediyoruz. Tüm apartman sakinleri böyle istiyor" diye konuştu.

'TARİF EDİLEMEYECEK ACI BIRAKTI BİZDE '

Bu apartmandaki dairenin Hüseyin Yücel'e ait olduğunu anlatan Yücel, şöyle devam etti: "Büyük oğlu da Emrah Apartmanı'nın karşısında oturuyordu. Ablam torunlara bakarken Diren daha küçük olduğu için genelde bu eve geliyordu. 2013'de alınmıştı bu ev. Anısı çok. Torunlar dedelerini hiç görmedi. Bana 'dede' derlerdi. Birbirimizi çok severdik. Tarif edilemeyecek acı bıraktı bizde. Allah kimseye göstermesin."