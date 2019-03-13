Olay bugün saat 11.45 sıralarında Tahsin Ünal Mahallesi'nde meydana geldi. Bir iş merkezi içinde çay ocağı işleten Şevket Ozan Gülke, iş yeri önünde kimliği belirsiz iki kişiyle konuştuğu sırada aralarında tartışma çıktı.

DHA'nın haberine göre, tartışma sırasında Gülke, kaçıp bitişikteki iş merkezine sığındı. Peşinden gelen iki kişi, Gülke'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayıp kaçtı. Çevredekiler ise Gülke'yi bir sandalyeye oturtup, kanamalı yerlerine tampon yapmaya çalıştı.



OĞLUNU KANLAR İÇİNDE GÖRDÜ



Çay ocağında otururken, oğlunun iş yeri önünde konuştuğu kişiler tarafından kovalandığını görünce peşlerinden gelen anne Nevin Gülke, oğlunu kanlar içinde gördü. Oğlunun elini tutan Nevin Gülke, Oğlum, yavrum ne olur gözlerini aç, Ozan'ım diyerek ağladı. Yaralı Gülke, çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, kaçan iki kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.



