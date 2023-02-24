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Yürek yakan görüntü... Bir şehirden geriye kalan!

Kahramanmaraş ve Hatay'da yaşanan depremler, on binlerce canımızı bizden alırken, geride enkaz yığınına dönen kentler bıraktı. Moloz yığınlarını yüklenip taşıyan yüzlerce kamyon uzun konvoylar oluştururken, objektife yansıyan enkaz boşaltma alanındaki görüntüler yüreklerimizi bir kez daha yaktı

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DHA
  • Yürek yakan görüntü... Bir şehirden geriye kalan!

    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat sabahı saat: 04.17'de yaşanan 7.7 büyüklüğündeki deprem yüreklerimizi kavurdu.
  • Yürek yakan görüntü... Bir şehirden geriye kalan!

    Bu depremden 9 saat sonra ise saat: 13.24'te acının adresi 7.6'lık depremle Elbistan oldu.
  • Yürek yakan görüntü... Bir şehirden geriye kalan!

    Kahramanmaraş depremlerinin ardından Hatay'da, 6.4 ve 5.8'lik iki deprem daha meydana geldi.
  • Yürek yakan görüntü... Bir şehirden geriye kalan!

    DHA ve İHA'da yer alan habere göre yaşanan felaketler, 43 bin vatandaşımızı bizden koparırken, gerisinde de enkaz haline dönen şehirler ve dağlar gibi moloz yığınları bıraktı.
  • Yürek yakan görüntü... Bir şehirden geriye kalan!

    Çöken binalardan geriye kalan moloz yığınları ve enkaz toplama işlemleri görevlilerce sürdürülüyor.
  • Yürek yakan görüntü... Bir şehirden geriye kalan!

    Yüzlerce kamyon yüklendikleri binlerce ton molozu dökeceği alana götürürken uzun konvoylar oluşturuyor.
  • Yürek yakan görüntü... Bir şehirden geriye kalan!

    Ekipler sabah saatlerindeki yağmura rağmen çalışmalarını kepçeler ve kamyonlarla sürdürdü.
  • Yürek yakan görüntü... Bir şehirden geriye kalan!

    Boş binaların enkazından iş makinelerince kamyonlara yüklenen moloz ve hafriyat çeşitli döküm sahalarına götürülerek boşaltılıyor.
  • Yürek yakan görüntü... Bir şehirden geriye kalan!

    Objektife yansıyan her kare ise yüreklerimizi bir kez daha kavuruyor.
  • Yürek yakan görüntü... Bir şehirden geriye kalan!
  • Yürek yakan görüntü... Bir şehirden geriye kalan!

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