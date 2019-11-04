Adana'nın İmamoğlu ilçesinde yaşayan Abdulsamet Doğan, aksayarak yürürken bulduğu çoban köpeğini, tedavi için 75 kilometre uzaklıktaki Osmaniye'ye getirdi. Ayağında çatlak bulunduğu ortaya çıkan köpek tedaviye alındı.

DHA'nın haberine göre, İmamoğlu ilçesinde Abdulsamet Doğan, yol kenarında aksayarak yürüyen çoban köpeğini fark etti. Doğan, köpeği veterinere götürdü. Ancak kesin teşhis için köpeğin ayağının röntgen filmi çekilmesi gerektiği söylendi. Köpeğe, Adana Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'nda ağrılarının dinmesi için 2 hafta boyunca ilaç tedavisi uygulandı.

Abdulsamet Doğan, aksaması devam eden köpek için Hayvan Hakları Federasyonu'nun (HAYTAP) İl Başkanı Veteriner Hekim Ali Laçinbala ile iletişime geçti. Laçinbaba'nın da desteği ile köpeği, 'Karakız Görüntüleme Merkezi'nde röntgen filmi çektirmek için 75 kilometre yol giderek, Osmaniye'ye götürdü. Çekilen röntgen filminde ayağında çatlak olduğu belirlenen köpek, tedaviye alındı.