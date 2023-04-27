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Yurt dışına kayıtlı Türk vatandaşları için oy verme işlemi başlıyor

Cumhurbaşkanlığı ve 28'nci dönem milletvekili genel seçimlerine sayılı günler kala yurt dışına kayıtlı Türk vatandaşları için oy verme işlemi başlıyor. Vatandaşlar, gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerinde sabah 08.00'den 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'ye oy verebilecek

Yurt dışına kayıtlı Türkler için oy verme işlemi başlıyor
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DHA

Cumhurbaşkanlığı ve 28'nci dönem milletvekili genel seçimleri için yurt dışına kayıtlı Türk vatandaşlarının gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemleri sabah 08.00'de başlıyor.

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının oy kullanacağı noktalardan biri olan İstanbul Havalimanı'nda oy verme işlemlerinin başlamasına saatler kala son hazırlıklar tamamlandı.

DHA'nın haberine göre, seçim sandıkları masalara yerleştirilirken, oy kullanılacak kabinlere ise bilgilendirme afişleri asıldı. Yurtdışı kayıtlı seçmenler, İstanbul Havalimanı'nda 6'sı geliş, 6'sı gidiş katı olmak üzere toplam 12 sandıkta oy kullanabilecek.

Gümrük kapılarında oy verme işlemleri 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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