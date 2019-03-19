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Özkaplan, Instagram hesabından Yusuf Çim ile yer aldığı fotoğrafı, "1 sürpriz, 2 sürpriz, 3 sürpriz diye diye en güzel doğum günü hafta sonu benim oldu. Hiç hissetmediğim kadar değerli, özel, güzel hissettim, hissettirildim. En güzel yaş 29’un yarısı itibariyle başlayanmış! İyi ki varsın iyi ki" notuyla paylaştı.