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Haberler Gündem 3. Sayfa KORKUNÇ! Son dakika haberi: Yusufeli'nde korkutan yangın: 10 ev kül oldu
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Yusufeli'nde korkutan yangın: 10 ev kül oldu

Artvin'in Yusufeli ilçesi Yüncüler köyünde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 10'a yakın ahşap ev yanarken, devam eden yangının ormanlık alana sıçramasından endişe ediliyor. 

KORKUNÇ! Son dakika haberi: Yusufeli'nde korkutan yangın: 10 ev kül oldu
Yusufeli'nde korkutan yangın: 10 ev kül oldu
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İHA

Alınan bilgiye göre, ilçenin Yüncüler köyü Tabgit mahallesinde bugün öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın ve sıcak havanın etkisi ile kısa sürede büyüyen yangın mahalledeki ahşap evleri sararken, yangına müdahale için Yusufeli Belediyesi'ne ait itfaiye ekiplerinden ve jandarma ekiplerinden yardım istendi. Devam eden yangının mahallenin hemen yanındaki ormanlık alana sıçramasından endişe ediliyor.

Öte yandan aynı köyde geçtiğimiz yıllarda da büyük yangınlar yaşanmış onlarca ev bu yangınlarda kullanılamaz hale gelmişti.
(EB-ÖS-Y)

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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