Vergi desteği uzatıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Kültür-Sanat Sinema
ABONE OL

Yüzde sıfır eğlence vergisi süresi uzatıldı

Pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıldan beri yürürlükte olan 'sinema biletlerine yüzde sıfır eğlence vergisi' uygulaması, 31 Mayıs 2022'ye kadar devam edecek

Yüzde sıfır eğlence vergisi süresi uzatıldı
Vergi desteği uzatıldı
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Sinemaya yeni destek... Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle yürürlüğe alınan sinema biletleri üzerinden alınan eğlence vergisi oranının % 0 olarak uygulanmasının son tarihi, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 31 Temmuz'dan 31 Mayıs 2022'ye alındı. Böylelikle, bu tarihe kadar sinema biletlerinden eğlence vergisi alınmayacak.

1991'de kaldırıldıktan sonra 1997'de tekrar alınmaya başlanan eğlence vergisinin kaldırılması ya da bu konuda bir düzenlemeye gidilmesine dair talepler özellikle sinema işletmecileri tarafından sinemanın eğlenceden çok kültürel bir etkinlik olduğu belirtilerek belli periyotlarla dile getiriliyor. Her bir bilete %10 olarak uygulanan Eğlence Vergisi ile toplanan miktarın %75'i Kültür ve Turizm Bakanlığına, %25'i ise belediyelere gitmekte. Fakat son yıllarda eğlence vergisi ile toplanan meblağların denetimlerinde çıkan açıklar tartışma konusu olmuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Emmy'de adaylar belli oldu
KÜLTÜR-SANAT Adaylar belirlendi
Kenan Doğulu ile başladı
KÜLTÜR-SANAT Kenan Doğulu ile başladı
Uzun aradan sonra gala
KÜLTÜR-SANAT Uzun aradan sonra gala
Klasik Müzik Festivali sona erdi
KÜLTÜR-SANAT Finali Hyun Sook Tekin yaptı
İş Sanat'tan "Teos’ta Tragedya"
KÜLTÜR-SANAT İş Sanat'tan "Teos’ta Tragedya"
İstanbul Film Festivali ödül töreniyle sona erdi
KÜLTÜR-SANAT Ödül töreniyle sona erdi
Naz Çağla Irmak'ın saçlarını kazıttı
KÜLTÜR-SANAT Rol gereği saçlarını kazıttı
'Bir Delinin Hatıra Defteri' ile açıldı
KÜLTÜR-SANAT Yıldızlar altında tiyatro
Özgür Selvi: Herkes sinemadan ümidini kestiğinde biz inançla çıktık yola
KÜLTÜR-SANAT 'Yola inançla çıktık'
'Elektronik Köprüler' 'Gürültü Nosyonu'yla sona eriyor
KÜLTÜR-SANAT 'Gürültü Nosyonu' Pera Müzesi'nde