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Zabıtanın müdahale ettiği seyyar satıcı kaynar suyla yandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde zabıtanın müdahale ettiği seyyar satıcı ile aralarında arbede yaşandı. İddiaya göre kazanın devrilmesi sonucu seyyar satıcı kaynar suyla yandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor

Hakan Bulut'un haberine göre, olay, Tarsus’ta bulunan Eshab-ı Kehf dağı mesire alanında yaşandı. 34 yaşındaki Mübarek Nas isimli seyyar satıcı, bayram haftası dolayısıyla yoğunluk yaşanan Eshab-ı Kehf’e giderek mısır satmak için tezgah açtı. Zabıtalar, seyyar satıcı Mübarek Nas’a müdahale etti. Bu esnada zabıta ekipleri ile seyyar satıcı arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine zabıta ekipleri seyyar satıcı Mübarek Nas’a biber gazı ile müdahale etti. Bunun üzerine Mübarek Nas da zabıta ekiplerine iddiaya göre hakaret içeren kelimeler sarf etti. Yaşanan bu arbede sırasında sıcak su kazanı seyyar satıcı Mübarek Nas’ın üzerine döküldü.

Yapılan ihbarla olay yerine ambulans ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan 112 Acil Sağlık Ekipleri acı içinde kıvranan Mübarek Nas’a müdahale etti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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