"İNSANLARIN AYRILIĞIMIZLA MUTLU OLMASINI İSTEMEDİK"

Pugh, Braff ile ayrılığı hakkında, ağustos 2022'de Harper's Bazaar'a verdiği röportajda "Biz bu ayrılığı bütün dünya duymadan gerçekleştirmek için çabalıyorduk. Çünkü bu, herkesin fikir sahibi olduğu bir ilişki oldu. Biz sadece milyonlarca insanın, bizim ayrılığımızla mutlu olmasını istemedik. Ve bunu da başardık" diye konuşmuştu.