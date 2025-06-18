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        Haberler Gündem Özdağ'dan tahliyesinin ardından açıklamalar

        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'dan tahliyesinin ardından açıklamalar

        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, tahliye olmasının ardından Ankara'da parti genel merkezi önünde yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin ihtiyacı olan şey, bölge böyle karışık ve her an çevremizdeki coğrafyalarda parçalanmalar beklenirken iç cephenin güçlü olmasıdır. Milli birlik ve beraberliğin sağlam bir zeminde olmasıdır. Bu da ancak bütün yurttaşların anayasal ve yasal haklarının güvence altında olmasıyla olur" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 01:12 Güncelleme: 18.06.2025 - 01:18
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        Özdağ'dan tahliyesinin ardından açıklamalar
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        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 'Zincirleme biçimde basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan yargılandığı davada tahliye edilmesinin ardından Ankara’ya geldi.

        DHA'nın haberine göre; Zafer Partisi'nin genel merkezinde partililer tarafından karşılanan Özdağ, burada açıklama yaptı. Özdağ, “Hukuk adına, demokrasi adına çok olumsuz bir gelişmeyi bütün Türk halkının gözü önünde yaşadık. Hiçbir suç olmamasına rağmen düşman ceza hukuku uygulamalarıyla muhalefetin nasıl baskı altına alınabildiğini yaşayarak gördük ve görüyoruz. Daha bitmiş de değil. Oysa Türkiye'nin ihtiyacı olan şey, bölge böyle karışık ve her an çevremizdeki coğrafyalarda parçalanmalar beklenirken iç cephenin güçlü olmasıdır. Milli birlik ve beraberliğin sağlam bir zeminde olmasıdır. Bu da ancak bütün yurttaşların anayasal ve yasal haklarının güvence altında olmasıyla olur. Bu da ancak bir tek hukukun herkese eşit şekilde uygulanmasıyla olur. İktidar ve iktidar mensuplarına, yakınlarına destekçilerine ayrı bir hukuk muhalefete de ayrı bir hukuk uygularsanız o zaman iç cepheyi sağlamanız mümkün olmaz ve iç cephe sağlanmadıysa Türkiye'nin gücü taşıyıcı kolonları ağır şekilde tehdit altında kalır. Bugüne kadar yapılan bu hatalardan dönülmesi gerektiği düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

        *Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Zafer Partisi
        #Ümit Özdağ
        #Son dakika haberler
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