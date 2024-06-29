Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan Habertürk'e açıklamalar

Habertürk'te Eren Eğilmez'in sorularını yanıtlayan Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ'dan gündeme ilişkin açıklamalar...

Özdağ'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Almanya'da seçimler öncesinde Alternative Für Deutschland Partisi'ne oy vereceğini söyleyen pek çok Türkle tanıştım. İşçi olanlar da Berlin'de bürosu olan iş adamları da vardı. Sisteme entegre olmamış, saldırganlık durumunda insanlar çok tedirgin olmuşlar. Milliyetçilerin oylarının arttığı bir seçim değil bu; muhafazakarların konsolide olduğu seçim. Yeşiller ciddi oy kaybı yaşadı. Sadece sığınmacılara, kaçaklara, mültecilere mi tepki? Bunu söylemek de yanlış. AB'nin demokratik meşruluktan yoksun bürokrasisi var. Bu bürokrasi gittikçe fazla güç üretmiş. Bağlayıcı kararlar veriyor. AB'nin aşırı güçlenmesine tepki var. AB'nin Rusya'yı karşısına almasının bedeli ekonomik olarak ağır çıkmış. Birçok neden üs tüste birikmiş. Böyle olacağı belliydi. 2050'ye kadar dünya üzerinde en az 300 milyon insan yer değiştirecek. Kavimler göçü sürecinden geçiyoruz. Bunun hedefi bir bölümünün Türkiye üzerinden Avrupa. Küresel ısınma ile paralel olarak Kazakistan'ın kuzeyi ve Sibirya yeni tarım sürecine hazırlıyor. Ekilmeyen, biçilmeyen topraklar ekime uygun hale geliyor. Küresel siyasetin ana belirleyicilerinden bir tanesi göç olacak dolayısıyla.Böyle bir kontrolsüz göç her toplumda haklı tepki uyandırır. Bu tepki Türkiye'de de var. Bastırılmak isteniyor.

"TÜRKİYE DEMOGRAFİK TECAVÜZLE KARŞI KARŞIYA" Büyük bir göç hareketi hem Amerika kıtasında güneyden kuzeye hem de Asya-Afrika-Avrupa kıtalarında, Hint alt kıtasından kuzeye ve batıya, Ortadoğu'dan kuzeye ve batıya göç önümüzdeki en az 30 yıla damgasını vuracak. Bu soğuk savaştan daha beter. Bu göç dalgasını hemen durdurmak mümkün değil. Bunun iklim dinamikleri de var. Herkes kendisini koruma güdüsüyle harekete ediyor. AB Türkiye'nin Trakya sınırında hendek olsun, göçmenler burada toplansın, oradan çıkamasın diyor. Trakya'da sınıra yakın yerde savcılarla konuşuyorum. Savcılar kimliği belirsiz cesetlerin kime ait olduğunu araştırıyor. Avrupa'ya kaçmak isteyenler. Ege'de botlar batırılıyor. AB bunu biliyor. AB Türkiye'nin sınırlarından geçişi kolaylaştıracak şekilde mayınların sökülmesinin finansmanını sağlıyor. Bir süre sonra Türkiye'de bu gerçekleşen yığılma patladığı zaman Avrupa duvarını ağır darbeleyecek. Ortadoğu Türkiye içerisinde ilerliyor ve Edirne'ye yaklaşıyor.Türkiye demografik bir tecavüzle karşı karşıya. Hiçbirimiz teyzemize, halamıza, kızımıza 'Git İstiklal Caddesi'nde beni bekle' diyemeyiz. Başına bir şey gelir diye korkarız. 10 sene önce böyle değildi. Milyonlarca insan bu ülkeye doğdu. Avrupa'ya da böyle doğdu. Bir Alman'la konuştum. 'Şu saatte dışarı çıkmaya korkuyorum' dedi. Yabancı sesleri duyunca Türklerin yanına gittiğini söyledi. Bu Almanya'da oluyormuş. Bir Nazi furyası vardı. SDU kendi yapamadıklarını, söyleyemediklerini yaptırıyor deniyor. Yasaları inceledim. Aşırı sağcıların taleplerini Almanya'da sosyal demokratlar meclisten geçirmiş. Suriye savaşı ve küresel ısınmayla kontrolsüz göç başlıyor.

"BİZ BU TOPRAKLARA GÖÇMEDİK FATİH OLARAK GELDİK" Trump bir soru sordu. 'Bana bir tane Meksika sınırından geçip, Amerika'ya illegal giriş yapılan süreçte cezalandırılan gümrük memurunun ismini verebilir misiniz?'. ABD'deki seçimlerin ana ekseni göç üzerinde dönüyor. Birçok Demokrat Partili ya sandığa gitmeyecek ya Trump'a oy verecek. Arap cemaati ya Trump'a akacak ya sandığa gitmeyecek. Amerikan seçimlerinde temel dinamik göç. Avrupa'da da göç olmaya devam edecek. Küresel güneyin geri kalması, sömürülmesi, onlara karşı ırkçı davranılması konusunda hiçbir tartışma yok. Batı zaten ırkçı davranıyor.Hitler Batı içinde terk ırkçılığı temsil etmiyor. Diğer ırklara karşı üstünlük beyaz ırktır, diyordur. Bizim topraklarda ırkçılık güçlü bir kaynağa sahip olmadı. Çinliler coğrafi olarak aynı yerde kalmış. Biz ise Avrasya kıta bloğunun hemen her yerinde var olmuşuz. Göçerek gelmişiz ama göçmen değiliz. Fatih olarak gelmişiz. Biz bir yere sığınmamışız. 1683'ten sonra geri çekilme süreci içerisine girmişiz. Bu geri çekilme olağanüstü katliam ve soykırımlarla gerçekleşmiş. Bizim karşı karşıya olduğumuz sadece küresel ısınma kaynaklı göç değil. Stratejik göç mühendisliği ile karşı karşıyayız. Bir ülkeden diğer bölgeye bilinçli politikalarla kaydırılması hali. 2009'da mayınların sökülmesini tartışmaya başladık. Ağustos 2009'da PKK açılımı aşladı. PKK ile mücadele, PYD ile mücadele durduruldu. PKK Türkiye'deki unsurlarını Irak'ın kuzeyine ve Suriye'ye aktarırken Türkiye de Suriye'de rejimi devirmek adına PYD'yi doğal müttefik olarak kabul etti. Suriye'nin kuzeyinde PKK üç ayrı kantonda iken birden Suriye'nin yüzde 23'ünü kontrol etti.