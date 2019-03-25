EURO 2020 G Grubu mücadelesinde, Slovenya evinde Kuzey Makedonya ile 1-1 berabere kaldı.

Slovenya milli takımında forma giyen Fenerbahçe'nin devre arası transfer etti Miha Zajc 34. dakikada takımını öne geçiren golü attı.

Maçın 2. yarısına hızlı bir başlangıç yapan Makedonya ise 47. dakikada Enis Bardhi'nin golü ile 1-1'lik eşitliği sağladı. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca iki ekip de sahadan 1-1'lik eştilikle ayrılmak zorunda kaldı.

Miha Zajc 90+1'de sahadan ayrılırken, Eljif Elmas ise maçın tamımında sahada görev aldı.

İkinci haftanın ilk gününde oynanan maçların sonuçları şöyle:

C GRUBU

Kuzey İrlanda-Belarus: 2-1

Hollanda-Almanya: 2-3

E GRUBU

Galler-Slovakya: 1-0

Macaristan-Hırvatistan: 2-1

G GRUBU

İsrail-Avusturya: 4-2

Slovenya-Kuzey Makedonya: 1-1

Polonya-Letonya: 2-0

I GRUBU

Kazakistan-Rusya: 0-4

San Marino-İskoçya: 0-2

Kıbrıs Rum Kesimi-Belçika: 0-2