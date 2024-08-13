Zara'da 22. Bal ve Kültür Festivali

Sivas'ın Sivas'ın Zara ilçesinde 22. Bal ve Kültür Festivali gerçekleştirildi. Zara Kaymakamlığı ve Zara Belediyesi öncülüğünde düzenlenen festivalin ilk gününde Saide Guliyeva, Dilek Albayrak, Zabit Karaman, Birten ve Eyüp Eyi'nin sahne aldığı halk konserleri düzenlendi.

Karakucak güreşleri ile başlayan ikinci gün etkinliklerinde Muhittin Sarıçiçek başpehlivan olurken, 11 adayın yarıştığı ağalık seçimlerinde ise iş insanı Kemal Yurtdaş 858 bin lira ile üçüncü kez ağalık ihalesini kazanarak altın kemer sahibi olma hakkını elde etti.