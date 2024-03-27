Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dış Yazar Zeki Alasya kaç yaşında öldü? Zeki Alasya kimdir, nerede, ne zaman, neden öldü?

        Zeki Alasya kaç yaşında öldü? Zeki Alasya kimdir, nerede, ne zaman, neden öldü?

        Zeki Alasya, 1943 yılında İstanbul'da doğdu ve genç yaşlardan itibaren sanata olan ilgisiyle dikkat çekti. Tiyatro ile başlayan sanat yolculuğu, zamanla sinema ve televizyona da taşındı. Alasya'nın canlandırdığı karakterler, izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı ve onu Türk eğlence dünyasının vazgeçilmezlerinden biri haline getirdi. Alasya'nın sanatı, sadece güldürmekle kalmayıp, eleştirel bir bakış açısı da sunarak toplumsal mesajlar verdi. Biz de bu yazımızda Zeki Alasya'nın kim olduğu, kaç yaşında, ne zaman ve neden öldüğü ile ilgili bilgiler paylaşacağız.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2024 - 15:00 Güncelleme: 27.03.2024 - 15:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zeki Alasya kaç yaşında öldü?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Zeki Alaysa Kimdir?

        Zeki Alasya, Türkiye'nin tiyatro ve sinema alanında iz bırakmış değerli bir sanatçı ve yönetmenidir. İstanbul'un Şehzadebaşı semtinde 18 Nisan 1943 tarihinde doğan Alasya, Kıbrıs kökenli bir aileden gelmektedir ve Osmanlı döneminin tanınmış isimlerinden Kâmil Paşa'nın yeğenidir. Eğitim hayatını Robert Koleji'nde tamamlayan Alasya, sanat yolculuğuna 1959 yılında MTTB tiyatrosunda adım atmış ve amatör bir başlangıç yapmıştır. Tiyatro kariyerine Arena, Genar ve Ulvi Uraz tiyatrolarında devam eden sanatçı, daha sonra Haldun Taner, Metin Akpınar ve Ahmet Gülhan ile birlikte Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nun kuruluşunda önemli bir rol oynamıştır.

        1973 yılı itibarıyla film çekmeye başlayan Alasya, Metin Akpınar ile birlikte Türk sinemasında eşsiz bir ikili oluşturarak, birçok unutulmaz yapımda birlikte rol almışlardır. Bu ikilinin yer aldığı "Salak Milyoner", "Köyden İndim Şehire", "Güler Misin Ağlar Mısın", "Nereye Bakıyor Bu Adamlar" ve "Hasip ile Nasip" gibi eserler, Alasya'nın komedi alanındaki ustalığını gözler önüne sermiştir. Sanatçı, yönetmenlik kariyerinde de "Aslan Bacanak", "Sivri Akıllılar", "Caferin Çilesi" gibi önemli filmlere imza atmış, 1998 yılında ise kültürel katkılarından dolayı Kültür Bakanlığı tarafından Devlet Sanatçısı unvanına layık görülmüştür.

        REKLAM

        Zeki Alasya'nın sanat hayatı, televizyon dizilerinde de sürmüş, "Akasya Durağı" ve "Küçük Ağa" gibi sevilen dizilerde rol alarak geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır. Sinemadaki son rolünü 2009 yılında "Aşk Geliyorum Demez" filminde sergileyen Alasya, sanat dünyasına yaptığı katkılarla kalıcı bir miras bırakmıştır.

        Zeki Alasya Filmleri:

        • Karaoğlan Geliyor
        • Sev Kardeşim
        • Tarkan Altın Madalyon
        • Tatlı Dillim
        • Hamsi Nuri
        • Kaynanam Kudurdu
        • Yalancı Yarim
        • Beş Tavuk Bir Horoz
        • Köyden İndim Şehire
        • Mavi Boncuk
        • Mirasyediler
        • Salak Milyoner
        • İmparator
        • Şenlik Var / Bal Kız
        • Beş Milyoncuk Borç Verir Misin
        • Güler Misin Ağlar Mısın
        • Nereden Çıktı Bu Velet
        • Hasip ile Nasip
        • Her Gönülde Bir Aslan Yatar
        • Nereye Bakıyor Bu Adamlar
        • Aslan Bacanak
        • Sivri Akıllılar
        • Cafer'in Çilesi
        • Petrol Kralları
        • Doktor
        • Garibin Çilesi Ölünce Biter
        • Köşe Kapmaca
        • Vay Başımıza Gelenler
        • Şaka Yapma
        • Baş Belası
        • Davetsiz Misafir
        • Dönme Dolap
        • Gülümseyen Dünya
        • Yanlış Numara
        • Patron Duymasın
        • Namus Düşmanı
        • Biz Bize Benzeriz
        • Zeki Metince
        • Güle Güle
        • Oyunbozan
        • Dedem, Gofret ve Ben
        • Anne Babamla Evlensene
        • Rus Gelin
        • Hababam Sınıfı Merhaba
        • Ömerçip
        • Cumhurbaşkanı Öteki Türkiye'de
        • Kalbin Zamanı
        • Pardon
        • Şans Kapıyı Kırınca
        • Can
        • Hayattan Korkma
        • Aşk Geliyorum Demez

        Zeki Alasya Ne Zaman Öldü?

        REKLAM

        Zeki Alasya kaç yaşında öldü sorusu büyük usta Alasya ile ilgili merak edilen konulardan biridir. Zeki Alasya, 8 Mayıs 2015 tarihinde İstanbul’da vefat etti. Alasya öldüğünde 72 yaşındaydı.

        Zeki Alasya Neden Öldü?

        22 Nisan 2015 tarihinde karaciğer problemleri nedeniyle tedavi altına alınan Zeki Alasya, 8 Mayıs 2015'te 72 yaşında aramızdan ayrıldı. Sanatçının cenazesi, 10 Mayıs 2015 Pazar günü Levent Camii'nde kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Dilber Ay kaç yaşında öldü?
        Dilber Ay kaç yaşında öldü?
        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da: Kirli ittifak kurdular
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da: Kirli ittifak kurdular
        Entübeden çıktı
        Entübeden çıktı
        6 kişilik aile yan yana gömüldü! Anne çocuk aynı tabutta!
        6 kişilik aile yan yana gömüldü! Anne çocuk aynı tabutta!
        1,13 milyar dolarlık ikramiye sahibini buldu
        1,13 milyar dolarlık ikramiye sahibini buldu
        Dzeko'ya Arabistan'dan astronomik teklif!
        Dzeko'ya Arabistan'dan astronomik teklif!
        Riskli bina yıkılırken komşunun mutfak duvarı da yıkıldı
        Riskli bina yıkılırken komşunun mutfak duvarı da yıkıldı
        Kuşlar neden V şeklinde uçar?
        Kuşlar neden V şeklinde uçar?
        Futbolda yapay zeka devrimi!
        Futbolda yapay zeka devrimi!
        Aldığı ürünü iade etmek isteyen kadını darp etti!
        Aldığı ürünü iade etmek isteyen kadını darp etti!
        Türkiye'nin sakin şehirleri...
        Türkiye'nin sakin şehirleri...
        TIR'dan düşen yük öldürdü!
        TIR'dan düşen yük öldürdü!
        "Adana'dan çıkması gerek"
        "Adana'dan çıkması gerek"
        Almanya'da başkonsolosluğa saldırı
        Almanya'da başkonsolosluğa saldırı
        40 yıl önce hayatını kurtardı
        40 yıl önce hayatını kurtardı
        "Alkışların eksik olmadığı nice sahnelere"
        "Alkışların eksik olmadığı nice sahnelere"
        Nusr-Et'e yönelik saldırıdan Barış Boyun çıktı!
        Nusr-Et'e yönelik saldırıdan Barış Boyun çıktı!
        Avrupa'nın hasta adamı kim?
        Avrupa'nın hasta adamı kim?
        Sevklerde son durum: Maç yok, inceleme sürüyor!
        Sevklerde son durum: Maç yok, inceleme sürüyor!
        Ergenlikte 25, yeni 18 mi? 
        Ergenlikte 25, yeni 18 mi? 
        X’te büyük kullanıcı kaybı!
        X’te büyük kullanıcı kaybı!